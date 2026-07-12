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Бойцы "Севера" уничтожили антенну Starlink ВСУ на Сумском направлении - РИА Новости, 12.07.2026
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Бойцы "Севера" уничтожили антенну Starlink ВСУ на Сумском направлении

Бойцы "Севера" уничтожили дрон "Баба-Яга" и антенну Starlink ВСУ под Сумами

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разведчиками-операторами группировки войск «Север» за сутки уничтожены тяжелый дрон «Баба-Яга» и антенна Starlink ВСУ в Сумской области.
  • Антенна была уничтожена точным попаданием в результате сброса ВОГ-17, что привело к потере противником возможности управлять дронами и передавать данные.
КУРСК, 12 июл - РИА Новости. Разведчиками-операторами беспилотных систем группировки войск "Север" за сутки уничтожены тяжелый дрон "Баба-Яга" и антенна Starlink ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Азимут.
"Работали на ЛБС. Обнаружили дрон типа "Баба-Яга" - тяжелый дрон, который совершал ночной вылет. Отработали по нему FPV-дроном - прямое попадание, дрон уничтожен. В ходе дальнейшего дежурства обнаружили установленную антенну Starlink", - заявил Азимут агентству.
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Он уточнил, что антенна была уничтожена точным попаданием в результате сброса ВОГ-17 (выстрел осколочный гранатометный).
"В результате противник потерял не только "Бабу-Ягу", но и связь с внешним миром. Теперь он не сможет ни управлять дронами, ни передавать данные", - добавил военнослужащий.
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