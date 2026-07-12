Бойцы "Севера" уничтожили антенну Starlink ВСУ на Сумском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Разведчиками-операторами группировки войск «Север» за сутки уничтожены тяжелый дрон «Баба-Яга» и антенна Starlink ВСУ в Сумской области.
- Антенна была уничтожена точным попаданием в результате сброса ВОГ-17, что привело к потере противником возможности управлять дронами и передавать данные.
КУРСК, 12 июл - РИА Новости. Разведчиками-операторами беспилотных систем группировки войск "Север" за сутки уничтожены тяжелый дрон "Баба-Яга" и антенна Starlink ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Азимут.
"Работали на ЛБС. Обнаружили дрон типа "Баба-Яга" - тяжелый дрон, который совершал ночной вылет. Отработали по нему FPV-дроном - прямое попадание, дрон уничтожен. В ходе дальнейшего дежурства обнаружили установленную антенну Starlink", - заявил Азимут агентству.
Он уточнил, что антенна была уничтожена точным попаданием в результате сброса ВОГ-17 (выстрел осколочный гранатометный).
"В результате противник потерял не только "Бабу-Ягу", но и связь с внешним миром. Теперь он не сможет ни управлять дронами, ни передавать данные", - добавил военнослужащий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18