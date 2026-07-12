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БПЛА "Севера" уничтожили миномет и две боевые бронированные машины ВСУ - РИА Новости, 12.07.2026
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06:03 12.07.2026
БПЛА "Севера" уничтожили миномет и две боевые бронированные машины ВСУ

Дроноводы "Севера" уничтожили миномет и две боевые бронированные машины ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа танка Т-72Б3А
Боевая работа танка Т-72Б3А - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа танка Т-72Б3А. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили 120-мм миномет и две боевые бронированные машины ВСУ в Харьковской и Сумской областях.
  • Операторами войск беспилотных систем было вскрыто передвижение огневых групп и пунктов управления БпЛА ВСУ.
  • В результате боевой работы расчетов ФПВ дронов были уничтожены пункт управления БпЛА, а также более 10 солдат ВСУ.
КУРСК, 12 июл - РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА уничтожили 120-мм миномет и две боевые бронированные машины ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"В ходе выполнения боевых задач в Харьковской и Сумской областях за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск "Север" было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БпЛА ВСУ", - сообщили агентству в группировке войск "Север".
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Уточняется, что координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи, после чего командирами было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА.
"В результате боевой работы расчетов ФПВ дронов был уничтожен: пункт управления БпЛА, 120-мм миномет, боевую бронированную машину "Tisa" и боевую бронированную машину "Козак" ВСУ. Общая численность потерь составила более 10 солдат ВСУ", - говорится в сообщении.
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