БПЛА "Севера" уничтожили миномет и две боевые бронированные машины ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили 120-мм миномет и две боевые бронированные машины ВСУ в Харьковской и Сумской областях.

Операторами войск беспилотных систем было вскрыто передвижение огневых групп и пунктов управления БпЛА ВСУ.

В результате боевой работы расчетов ФПВ дронов были уничтожены пункт управления БпЛА, а также более 10 солдат ВСУ.

КУРСК, 12 июл - РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА уничтожили 120-мм миномет и две боевые бронированные машины ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".

"В ходе выполнения боевых задач в Харьковской и Сумской областях за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск "Север" было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БпЛА ВСУ ", - сообщили агентству в группировке войск "Север".

Уточняется, что координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи, после чего командирами было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА.