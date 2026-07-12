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ВС России уничтожили технику, с помощью которой ВСУ планировали наступление - РИА Новости, 12.07.2026
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ВС России уничтожили технику, с помощью которой ВСУ планировали наступление

Российские бойцы уничтожили технику, на которой собирались наступать ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа танка Т-72Б3А
Боевая работа танка Т-72Б3А - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа танка Т-72Б3А. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский военнослужащий Андрей Иванов обнаружил скопление техники ВСУ, которая была замаскирована и готовилась к наступлению на позиции ВС РФ.
  • После обнаружения Иванов передал информацию о местонахождении техники противника на командный пункт.
  • В результате корректировки огня артиллерийских орудий техника и личный состав противника были уничтожены.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российский военнослужащий Андрей Иванов обнаружил в ходе одного из эпизодов СВО скопление техники, с помощью которой ВСУ собирались наступать на позиции ВС РФ, машины противника были уничтожены артиллеристами, сообщили в Минобороны РФ.
Младший лейтенант Иванов на одном из важных тактических направлений проводил воздушную разведку местности, искал цели и корректировал огонь российских артиллерийских и танковых расчетов.
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"В ходе ведения воздушной разведки, управляя БпЛА, Андрей Иванов вскрыл хорошо замаскированное скопление техники ВСУ, сосредоточенное для наступления на позиции российских войск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после этого он передал на командный пункт информацию о местонахождении техники противника, а когда российские артиллерийские подразделения начали наносить по ней удары, проводил видеофиксацию поражения и корректировал их работу.
"В результате оперативно переданных данных и последующей корректировки огня артиллерийских орудий техника и личный состав противника были уничтожены", - добавили в МО РФ.
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