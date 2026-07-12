ВС России уничтожили технику, с помощью которой ВСУ планировали наступление

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский военнослужащий Андрей Иванов обнаружил скопление техники ВСУ, которая была замаскирована и готовилась к наступлению на позиции ВС РФ.

После обнаружения Иванов передал информацию о местонахождении техники противника на командный пункт.

В результате корректировки огня артиллерийских орудий техника и личный состав противника были уничтожены.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российский военнослужащий Андрей Иванов обнаружил в ходе одного из эпизодов СВО скопление техники, с помощью которой ВСУ собирались наступать на позиции ВС РФ, машины противника были уничтожены артиллеристами, сообщили в Минобороны РФ.

Младший лейтенант Иванов на одном из важных тактических направлений проводил воздушную разведку местности, искал цели и корректировал огонь российских артиллерийских и танковых расчетов.

"В ходе ведения воздушной разведки, управляя БпЛА, Андрей Иванов вскрыл хорошо замаскированное скопление техники ВСУ , сосредоточенное для наступления на позиции российских войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого он передал на командный пункт информацию о местонахождении техники противника, а когда российские артиллерийские подразделения начали наносить по ней удары, проводил видеофиксацию поражения и корректировал их работу.