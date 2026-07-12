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ПВО сбила три беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 12.07.2026
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14:21 12.07.2026 (обновлено: 14:22 12.07.2026)
ПВО сбила три беспилотника, летевших на Москву

Собянин сообщил об уничтожении трех беспилотников, летевших на Москву

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Еще три БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Еще три БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
МоскваСергей СобянинБезопасность
 
 
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