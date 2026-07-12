Судоходство в Ормузском проливе резко снизилось

"После этого (объявления КСИР - ред.), очень мало судов, за исключением нескольких под иранским флагом, прошли через этот узкий проход", - говорится в сообщении телеканала.

По данным MarineTraffic, один танкер с нефтью и химикатами под багамским флагом, судя по всему, пытается пересечь пролив, используя маршрут, расположенный ближе к его иранской стороне. В качестве его пункта назначения указывается портовый город Фуджейра на восточном побережье Объединенных Арабских Эмиратов.