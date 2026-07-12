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Судоходство в Ормузском проливе резко снизилось - РИА Новости, 12.07.2026
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16:33 12.07.2026
Судоходство в Ормузском проливе резко снизилось

CNN: движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума после заявления КСИР о его закрытии.
  • Один танкер с нефтью и химикатами под багамским флагом пытается пересечь пролив, используя маршрут ближе к иранской стороне.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума после заявления иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о его закрытии, передает телеканал CNN со ссылкой на данные MarineTraffic.
«
"После этого (объявления КСИР - ред.), очень мало судов, за исключением нескольких под иранским флагом, прошли через этот узкий проход", - говорится в сообщении телеканала.
По данным MarineTraffic, один танкер с нефтью и химикатами под багамским флагом, судя по всему, пытается пересечь пролив, используя маршрут, расположенный ближе к его иранской стороне. В качестве его пункта назначения указывается портовый город Фуджейра на восточном побережье Объединенных Арабских Эмиратов.
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