Судоходство в Ормузском проливе резко снизилось

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума после заявления КСИР о его закрытии.
- Один танкер с нефтью и химикатами под багамским флагом пытается пересечь пролив, используя маршрут ближе к иранской стороне.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума после заявления иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о его закрытии, передает телеканал CNN со ссылкой на данные MarineTraffic.
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"После этого (объявления КСИР - ред.), очень мало судов, за исключением нескольких под иранским флагом, прошли через этот узкий проход", - говорится в сообщении телеканала.
По данным MarineTraffic, один танкер с нефтью и химикатами под багамским флагом, судя по всему, пытается пересечь пролив, используя маршрут, расположенный ближе к его иранской стороне. В качестве его пункта назначения указывается портовый город Фуджейра на восточном побережье Объединенных Арабских Эмиратов.
В воскресенье Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Произошло это на фоне очередной волны обменов ударами между Вашингтоном и Тегераном.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что американские силы готовы обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе после объявления Ираном о его закрытии.