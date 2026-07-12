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В Институте Пушкина назвали слово с рекордным числом значений - РИА Новости, 12.07.2026
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06:39 12.07.2026 (обновлено: 14:25 12.07.2026)
В Институте Пушкина назвали слово с рекордным числом значений

Институт Пушкина назвал глагол "идти" рекордсменом по числу значений в русском

© Fotolia / daria_rizaСловарь русского языка
Словарь русского языка - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Fotolia / daria_riza
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глагол «идти» обладает самым большим числом значений в русском языке.
  • В одном из словарей зафиксировано 56 значений глагола «идти».
  • Глагол «идти» описывает различные явления: от движения человека до природных явлений, распространения запахов, звуков, света, течения времени и хода событий.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Самым большим числом значений в русском языке обладает глагол "идти", в одном из словарей зафиксировано 56 значений, сообщила РИА Новости заведующая лабораторией лексикографии Института Пушкина Александра Ольховская.
"Официальный рекордсмен по числу значений в русском языке — глагол "идти". Спектр его употребления крайне широк. Он описывает движение человека — девочка идет по улице, перемещение транспорта — поезд идет на Москву, природные явления — идет дождь, распространение запахов, звуков, света — из кухни идет запах пирогов", — сказала Ольховская.
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Она добавила, что глагол также передает течение времени (годы идут) и ход событий (дела идут хорошо). Кроме того, он используется для выражения идеи соответствия (это платье тебе идет) или развития (идти к цели).
Ольховская подчеркнула, что назвать точное количество значений, которое закреплено за словом, достаточно сложно.
"В Большом универсальном словаре русского языка под редакцией Валерия Морковкина у глагола "идти" зафиксировано 56 значений, в Большом академическом словаре русского языка выделяется 27 номерных значений и 36 оттенков, в Большом толковом словаре русского языка под редакцией Сергея Кузнецова — 30 номерных значений и 11 оттенков", — заключила эксперт.
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