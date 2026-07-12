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Президент Словакии заявил об отказе нескольких стран НАТО помогать Украине - РИА Новости, 12.07.2026
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Президент Словакии заявил об отказе нескольких стран НАТО помогать Украине

Пеллегрини: ряд стран НАТО, как и Словакия, отказались отправлять деньги Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПетер Пеллегрини
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Петер Пеллегрини. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что ряд стран НАТО, включая Словакию, отказались оказывать финансовую поддержку Украине, направленную на вооружение Киева.
  • Премьер-министры Венгрии и Чехии также выразили отказ в оказании военной и финансовой помощи Украине.
  • Лидеры стран НАТО на саммите в Анкаре обязались предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году и на аналогичном уровне в 2027 году.
БРАТИСЛАВА, 12 июл - РИА Новости. Ряд стран НАТО, как и Словакия, отказались оказывать финансовую поддержку Украине, которая направлена на вооружение Киева, заявил словацкий президент Петер Пеллегрини.
«

"Я заметил комментарии в Словакии о том, что Словакия из-за того, что ясно заявила о том, что не будет помогать оружием и участвовать финансово в очередном вооружении Украины, была на саммите НАТО (в этой позиции - ред.) одинока… Это вообще не так. Четко по этому поводу высказался и премьер Венгрии, который сказал, что Венгрия не будет оказывать никакой военной и финансовой помощи Украине. Точно так же высказался премьер Чехии прямо за столом переговоров, были и другие премьеры, которые не будут участвовать в (выделении - ред.) этих 70 миллиардов (от НАТО - ред.)", - сказал Пеллегрини в эфире телеканала ТА3 в воскресенье.

Лидеры стран НАТО в декларации по итогам саммита альянса, который состоялся 7-8 июля в Анкаре, обязалась предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году и как минимум на аналогичном уровне в 2027 году.
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