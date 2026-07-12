ВС России уничтожили склад вооружения в Черниговской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России ударом "Герани" уничтожили склад вооружения в Сновском районе Черниговской области.
- По информации Минобороны России, склад в Кучиновке использовался ВСУ для хранения беспилотных летательных аппаратов и компонентов к ним.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. ВС РФ ударом "Герани" уничтожили склад вооружения в Черниговской области, использовавшийся ВСУ для хранения беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
Российское оборонное ведомство опубликовало кадры удара БПЛА "Герань" по складу вооружения в Кучиновке в Сновском районе Черниговской области. По информации МО РФ, склад использовался ВСУ для хранения беспилотных летательных аппаратов и компонентов к ним.
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