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В Сирии при столкновении парома с мостом погибли дети - РИА Новости, 12.07.2026
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03:54 12.07.2026 (обновлено: 03:55 12.07.2026)
В Сирии при столкновении парома с мостом погибли дети

В Сирии при столкновении парома с мостом погибли два ребенка

© REUTERS / Yamam Al ShaarАвтомобиль скорой помощи в Сирии
Автомобиль скорой помощи в Сирии - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© REUTERS / Yamam Al Shaar
Автомобиль скорой помощи в Сирии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Речной паром, на борту которого находились не менее 35 человек, столкнулся с военным мостом при переправе через реку Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор.
  • Два ребенка погибли, семь пострадавших поступили в госпиталь, продолжаются поиски других пассажиров парома.
ДОХА, 12 июл - РИА Новости. По предварительным данным, два ребенка погибли при столкновении речного парома с мостом через реку Евфрат на востоке Сирии, сообщило агентство новостей SANA со ссылкой на службу гражданской обороны.
"Речной паром, на борту которого находились не менее 35 человек, столкнулся с военным мостом при переправе через реку Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор. Два ребенка погибли", - уточнили спасатели.
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При этом 15 человек, по данным сотрудников службы, удалось спасти.
Как отметил директор национальной больницы в Дейр-эз-Зоре Обейда Абдераззак, в госпиталь поступили семь пострадавших.
Поиски других пассажиров парома продолжаются.
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