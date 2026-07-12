Конфликт на Ближнем Востоке отвлек США и ЕС от Украины, заявил МИД Польши

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Конфликт на Ближнем Востоке с участием Ирана отвлек внимание США и Евросоюза от Украины, считает глава польского МИД Радослав Сикорский.
- Если европейские страны выполнят обязательства, принятые на саммитах НАТО, то к 2030 году Европа станет значительно менее зависимой от США в вопросах безопасности, заявил Сикорский.
- Еврокомиссия 16 января одобрила национальные планы обороны восьми государств.
РИМ, 12 июл – РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке с участием Ирана отвлек внимание США и Евросоюза от Украины, считает глава польского МИД Радослав Сикорский.
"Конечно. Не только внимание, но и военные ресурсы. Именно поэтому ответственность Европы становится еще больше: именно мы должны управлять кризисом безопасности, затрагивающим наш континент", - заявил он в интервью итальянской газете Messaggero.
Говоря о планах Европы по перевооружению, Сикорский заявил, что, если европейские страны выполнят обязательства, принятые на саммитах НАТО, то к 2030 году Европа станет значительно менее зависимой от США в вопросах безопасности.
"Таким образом мы создаем подлинную трансатлантическую стратегическую гармонию", — подчеркнул Сикорский.
"Инструмент ЕС SAFE стал настоящим стимулом для развития оборонной промышленности, а военные расходы растут", - отметил министр.
Еврокомиссия 16 января одобрила национальные планы обороны восьми государств.