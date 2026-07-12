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Конфликт на Ближнем Востоке отвлек США и ЕС от Украины, заявил МИД Польши - РИА Новости, 12.07.2026
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15:14 12.07.2026
Конфликт на Ближнем Востоке отвлек США и ЕС от Украины, заявил МИД Польши

Сикорский: конфликт на Ближнем Востоке отвлек внимание США и ЕС от Украины

© AP Photo / Sarah MeyssonnierМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конфликт на Ближнем Востоке с участием Ирана отвлек внимание США и Евросоюза от Украины, считает глава польского МИД Радослав Сикорский.
  • Если европейские страны выполнят обязательства, принятые на саммитах НАТО, то к 2030 году Европа станет значительно менее зависимой от США в вопросах безопасности, заявил Сикорский.
  • Еврокомиссия 16 января одобрила национальные планы обороны восьми государств.
РИМ, 12 июл – РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке с участием Ирана отвлек внимание США и Евросоюза от Украины, считает глава польского МИД Радослав Сикорский.
"Конечно. Не только внимание, но и военные ресурсы. Именно поэтому ответственность Европы становится еще больше: именно мы должны управлять кризисом безопасности, затрагивающим наш континент", - заявил он в интервью итальянской газете Messaggero.
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Говоря о планах Европы по перевооружению, Сикорский заявил, что, если европейские страны выполнят обязательства, принятые на саммитах НАТО, то к 2030 году Европа станет значительно менее зависимой от США в вопросах безопасности.
"Таким образом мы создаем подлинную трансатлантическую стратегическую гармонию", — подчеркнул Сикорский.
"Инструмент ЕС SAFE стал настоящим стимулом для развития оборонной промышленности, а военные расходы растут", - отметил министр.
Еврокомиссия 16 января одобрила национальные планы обороны восьми государств.
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