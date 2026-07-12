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В Севастополе сбили четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 12.07.2026
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02:41 12.07.2026
В Севастополе сбили четыре беспилотника ВСУ

Развожаев: силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ в Севастополе

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор-М2У"
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор-М2У - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости
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Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор-М2У". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе ПВО и мобильные огневые группы сбили четыре вражеских БПЛА.
  • По предварительной информации, пострадавших нет.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. ПВО и мобильные огневые группы сбили четыре вражеских БПЛА в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 4 БПЛА в районе Северной стороны и Балаклавском районе", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы Украины
 
 
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