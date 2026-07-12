В Севастополе сбили четыре беспилотника ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе ПВО и мобильные огневые группы сбили четыре вражеских БПЛА.
- По предварительной информации, пострадавших нет.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. ПВО и мобильные огневые группы сбили четыре вражеских БПЛА в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 4 БПЛА в районе Северной стороны и Балаклавском районе", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
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