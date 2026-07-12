Сборная России вышла бы в плей-офф ЧМ-2026, считает Жирков

Краткий пересказ от РИА ИИ Юрий Жирков считает, что сборная России смогла бы пробиться в плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года, если бы была допущена к участию в турнире.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости, Андрей Сенченко. Бывший защитник сборной России Юрий Жирков в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что российская национальная команда смогла бы пробиться в плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года, если бы была допущена к участию в турнире.

Чемпионат мира по футболу впервые в истории проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран – США Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

"Сейчас на чемпионате мира из группы в плей-офф выходят даже команды, которые заняли третьи места. Я уверен, что при хорошем раскладе и жребии, сборная России вышла бы в плей-офф мундиаля", - сказал Жирков.