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Сборная России вышла бы в плей-офф ЧМ-2026, считает Жирков - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
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Футбол
 
09:37 12.07.2026
Сборная России вышла бы в плей-офф ЧМ-2026, считает Жирков

Жирков: сборная России могла бы выйти в плей-офф ЧМ-2026, если бы ее допустили

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЮрий Жирков
Юрий Жирков - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Юрий Жирков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юрий Жирков считает, что сборная России смогла бы пробиться в плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года, если бы была допущена к участию в турнире.
  • Чемпионат мира по футболу впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости, Андрей Сенченко. Бывший защитник сборной России Юрий Жирков в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что российская национальная команда смогла бы пробиться в плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года, если бы была допущена к участию в турнире.
Чемпионат мира по футболу впервые в истории проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран – США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
"Сейчас на чемпионате мира из группы в плей-офф выходят даже команды, которые заняли третьи места. Я уверен, что при хорошем раскладе и жребии, сборная России вышла бы в плей-офф мундиаля", - сказал Жирков.
В феврале 2022 года из-за событий на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и футбольные клубы от международных соревнований на неопределенный срок.
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