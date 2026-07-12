Сальтведт назвал главные сенсации на ЧМ по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Норвегии и команда Кабо-Верде стали главными сенсациями чемпионата мира по футболу, заявил норвежский журналист Сальтведт.
- Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Сборная Норвегии наряду с командой Кабо-Верде стала одной из главных сенсаций чемпионата мира по футболу 2026 года, заявил РИА Новости норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт.
В ночь на воскресенье сборная Норвегии в Майами проиграла команде Англии в дополнительное время со счетом 1:2 в 1/4 финала чемпионата мира. Сборная Кабо-Верде впервые в истории приняла участие в финальной части мирового первенства. Команда дошла до 1/16 финала, где уступила действующим чемпионам мира аргентинцам в дополнительное время (2:3).
"На мой взгляд, Норвегия вместе с Кабо-Верде - главная сенсация этого чемпионата мира. Никто, включая меня, не ожидал, что сборная зайдет так далеко, ведь для Норвегии это первый чемпионат мира за последние 28 лет", - сказал Сальтведт.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.