Сальтведт назвал главные сенсации на ЧМ по футболу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Сборная Норвегии наряду с командой Кабо-Верде стала одной из главных сенсаций чемпионата мира по футболу 2026 года, заявил РИА Новости норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт.

"На мой взгляд, Норвегия вместе с Кабо-Верде - главная сенсация этого чемпионата мира. Никто, включая меня, не ожидал, что сборная зайдет так далеко, ведь для Норвегии это первый чемпионат мира за последние 28 лет", - сказал Сальтведт.