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Сальтведт назвал главные сенсации на ЧМ по футболу - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
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Футбол
 
15:48 12.07.2026
Сальтведт назвал главные сенсации на ЧМ по футболу

Сальтведт назвал сборные Норвегии и Кабо-Верде главными сенсациями ЧМ по футболу

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezТоварищеский матч между сборными Норвегии и Марокко
Товарищеский матч между сборными Норвегии и Марокко - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Товарищеский матч между сборными Норвегии и Марокко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Норвегии и команда Кабо-Верде стали главными сенсациями чемпионата мира по футболу, заявил норвежский журналист Сальтведт.
  • Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Сборная Норвегии наряду с командой Кабо-Верде стала одной из главных сенсаций чемпионата мира по футболу 2026 года, заявил РИА Новости норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт.
В ночь на воскресенье сборная Норвегии в Майами проиграла команде Англии в дополнительное время со счетом 1:2 в 1/4 финала чемпионата мира. Сборная Кабо-Верде впервые в истории приняла участие в финальной части мирового первенства. Команда дошла до 1/16 финала, где уступила действующим чемпионам мира аргентинцам в дополнительное время (2:3).
"На мой взгляд, Норвегия вместе с Кабо-Верде - главная сенсация этого чемпионата мира. Никто, включая меня, не ожидал, что сборная зайдет так далеко, ведь для Норвегии это первый чемпионат мира за последние 28 лет", - сказал Сальтведт.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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