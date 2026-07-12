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ВС России поразили морские суда и паром в Одессе и Черноморске - РИА Новости, 12.07.2026
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08:27 12.07.2026 (обновлено: 08:34 12.07.2026)
ВС России поразили морские суда и паром в Одессе и Черноморске

ВС России поразили морские суда и паром, перевозившие груз для ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВС РФ
ВС РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Одессе и Черноморске поражены морские суда и паром.
  • Суда осуществляли доставку грузов военного назначения в порты Украины.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Морские суда и паром, доставлявшие грузы военного назначения в порты Украины, поражены в Одессе и Черноморске в результате ночного удара ВС РФ, сообщило в воскресенье министерство обороны России.
"В результате поражены... морские суда и паром, осуществляющие доставку этих (военных - ред.) грузов в порты Украины", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияОдессаЧерноморск
 
 
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