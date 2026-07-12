ВС России поразили морские суда и паром в Одессе и Черноморске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одессе и Черноморске поражены морские суда и паром.
- Суда осуществляли доставку грузов военного назначения в порты Украины.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Морские суда и паром, доставлявшие грузы военного назначения в порты Украины, поражены в Одессе и Черноморске в результате ночного удара ВС РФ, сообщило в воскресенье министерство обороны России.
"В результате поражены... морские суда и паром, осуществляющие доставку этих (военных - ред.) грузов в порты Украины", - говорится в сообщении.