"Россети" рассказали о восстановлении электроснабжения после непогоды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Россети" продолжают восстанавливать энергоснабжение в регионах СЗФО, ЦФО и УрФО после циклона.
- Энергообъекты в Свердловской области полностью восстановили.
- Завершаются работы в Калужской, Тульской и Тюменской областях.
- При этом сложная ситуация сохраняется в Тверской, Новгородской и Ленинградской областях, а также в Дагестане.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. "Россети" продолжают восстанавливать энергоснабжение в Северо-Западном, Центральном и Уральском федеральных округах после циклона.
"На данный момент полностью восстановлены энергообъекты в Свердловской области. Завершаются работы в Калужской, Тульской и Тюменской областях, где электроэнергией уже обеспечены более 80 процентов потребителей", — говорится в заявлении компании.
При этом сложная ситуация сохраняется в Тверской, Новгородской и Ленинградской областях: специалисты ремонтируют поврежденное оборудование при неблагоприятных погодных условиях.
Непростая ситуация и в Дагестане, где продолжительные ливни привели к повышению уровня воды в реках и затоплению дорог. Там непрерывно следят за состоянием энергообъектов, отметили в холдинге.
Уточняется, что к устранению последствий циклона привлекли более 200 бригад: около 600 специалистов и 250 единиц спецтехники.
© Фото : соцсети
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Последствия сильного ветра в Наро-Фоминском городском округе Московской области
© Фото : соцсети
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Последствия сильного ветра и дождя в Санкт-Петербурге
© Фото : соцсети
3 из 5
Набережная в Зеленоградске в штормовую погоду
4 из 5
Последствия сильного ветра в Наро-Фоминском городском округе Московской области
© Фото : соцсети
5 из 5