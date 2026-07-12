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"Россети" рассказали о восстановлении электроснабжения после непогоды - РИА Новости, 12.07.2026
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13:39 12.07.2026 (обновлено: 15:01 12.07.2026)

"Россети" рассказали о восстановлении электроснабжения после непогоды

© РИА Новости / Александр Подгорчук | Перейти в медиабанкПоваленное дерево в Зеленоградске Калининградской области
Поваленное дерево в Зеленоградске Калининградской области - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Александр Подгорчук
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Поваленное дерево в Зеленоградске Калининградской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Россети" продолжают восстанавливать энергоснабжение в регионах СЗФО, ЦФО и УрФО после циклона.
  • Энергообъекты в Свердловской области полностью восстановили.
  • Завершаются работы в Калужской, Тульской и Тюменской областях.
  • При этом сложная ситуация сохраняется в Тверской, Новгородской и Ленинградской областях, а также в Дагестане.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. "Россети" продолжают восстанавливать энергоснабжение в Северо-Западном, Центральном и Уральском федеральных округах после циклона.
"На данный момент полностью восстановлены энергообъекты в Свердловской области. Завершаются работы в Калужской, Тульской и Тюменской областях, где электроэнергией уже обеспечены более 80 процентов потребителей", — говорится в заявлении компании.
При этом сложная ситуация сохраняется в Тверской, Новгородской и Ленинградской областях: специалисты ремонтируют поврежденное оборудование при неблагоприятных погодных условиях.
Непростая ситуация и в Дагестане, где продолжительные ливни привели к повышению уровня воды в реках и затоплению дорог. Там непрерывно следят за состоянием энергообъектов, отметили в холдинге.
Уточняется, что к устранению последствий циклона привлекли более 200 бригад: около 600 специалистов и 250 единиц спецтехники.
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