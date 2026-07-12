"Россети" рассказали о восстановлении электроснабжения после непогоды

Краткий пересказ от РИА ИИ "Россети" продолжают восстанавливать энергоснабжение в регионах СЗФО, ЦФО и УрФО после циклона.

Энергообъекты в Свердловской области полностью восстановили.

Завершаются работы в Калужской, Тульской и Тюменской областях.

При этом сложная ситуация сохраняется в Тверской, Новгородской и Ленинградской областях, а также в Дагестане.

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. "Россети" продолжают восстанавливать энергоснабжение в Северо-Западном, Центральном и Уральском федеральных округах после циклона.

"На данный момент полностью восстановлены энергообъекты в Свердловской области . Завершаются работы в Калужской, Тульской и Тюменской областях, где электроэнергией уже обеспечены более 80 процентов потребителей", — говорится в заявлении компании.

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При этом сложная ситуация сохраняется в Тверской, Новгородской и Ленинградской областях: специалисты ремонтируют поврежденное оборудование при неблагоприятных погодных условиях.

Непростая ситуация и в Дагестане, где продолжительные ливни привели к повышению уровня воды в реках и затоплению дорог. Там непрерывно следят за состоянием энергообъектов, отметили в холдинге.