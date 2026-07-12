Росавиация рассказала о зарплатах бортпроводников

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Более 20 тысяч бортпроводников работают в российских авиакомпаниях, их зарплата зависит от сезона и продолжительности рабочего времени, сообщила РИА Новости Росавиация к Всемирному дню бортпроводника гражданской авиации.

"В авиакомпаниях работают 20,2 тысячи бортпроводников. Заработная плата бортпроводника может "плавать" от месяца к месяцу. В высокий сезон (лето, новогодние праздники) — рейсов больше, часов больше, зарплата соответственно выше", - рассказали в ведомстве.

Ежедневная рабочая смена бортпроводника не может превышать восемь часов, отметили там. При этом рабочее время складывается не только из времени, проведенного в полете, но и времени, затраченного на выполнение предполетной подготовки и послеполетных работ.