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Росавиация рассказала о зарплатах бортпроводников - РИА Новости, 12.07.2026
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16:37 12.07.2026
Росавиация рассказала о зарплатах бортпроводников

Росавиация: зарплата бортпроводника зависит от сезона и рабочего времени

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБортпроводник
Бортпроводник - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Бортпроводник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В российских авиакомпаниях работают более 20 тысяч бортпроводников.
  • Зарплата бортпроводника зависит от сезона и продолжительности рабочего времени: в высокий сезон зарплата выше из-за увеличения количества рейсов и часов работы.
  • Ежедневная рабочая смена бортпроводника не может превышать восемь часов, а рабочее время включает в себя не только время в полете, но и время на предполетную подготовку и послеполетные работы.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Более 20 тысяч бортпроводников работают в российских авиакомпаниях, их зарплата зависит от сезона и продолжительности рабочего времени, сообщила РИА Новости Росавиация к Всемирному дню бортпроводника гражданской авиации.
«
"В авиакомпаниях работают 20,2 тысячи бортпроводников. Заработная плата бортпроводника может "плавать" от месяца к месяцу. В высокий сезон (лето, новогодние праздники) — рейсов больше, часов больше, зарплата соответственно выше", - рассказали в ведомстве.
Ежедневная рабочая смена бортпроводника не может превышать восемь часов, отметили там. При этом рабочее время складывается не только из времени, проведенного в полете, но и времени, затраченного на выполнение предполетной подготовки и послеполетных работ.
Также определены случаи привлечения бортпроводников к сверхурочным работам, если по погодным или иным причинам существует необходимость завершить рейс, добавили в Росавиации.
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