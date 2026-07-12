Беглов и патриарх Кирилл обсудили реставрацию объектов культурного наследия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудили совместные проекты по восстановлению и реставрации объектов культурного наследия, а также взаимодействие в сохранении семейных ценностей и в проектах по поддержке многодетных семей, сообщила пресс-служба администрации губернатора.

Рабочая встреча патриарха Кирилла и губернатора Петербурга состоялась в воскресенье в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре.

Губернатор поблагодарил патриарха Кирилла за заботу о Петербурге, за помощь государству и городу в реализации важнейших гуманитарных и социальных проектов. Он также передал патриарху от петербуржцев слова благодарности за организацию сети благотворительных столовых и приютов. Город предоставляет им субсидии на аренду помещений и коммунальные услуги.

Сообщается, что правительство Петербурга поддерживает такие проекты епархии, как Дни православной книги, Рождественские образовательные чтения, выставки "Православная Русь".

Беглов отметил работу представителей Санкт‑Петербургской епархии в подготовке образовательных модулей для школьников о роли православия в истории Северной столицы. Священнослужители участвуют в проведении торжественных церемоний и памятных акций на Пискаревском мемориальном кладбище и у стелы "Город-герой Ленинград".

"Важнейшим направлением сотрудничества церкви и города губернатор назвал совместные проекты по восстановлению и реставрации объектов культурного наследия. За три года завершены работы на 15 памятниках, в их числе – Спас на Крови, Казанский собор, храмы Кронштадта и петербургских пригородов. При личном участии патриарха проведена комплексная реставрация Александро-Невской Лавры", - говорится в сообщении.

По инициативе Северной столицы в федеральный план подготовки к 600-летию основания первого монашеского поселения на Соловках внесена реставрация ключевых построек Свято-Троицкого Анзерского скита. Петербург помогает скиту строительными материалами и техникой.

Беглов и патриарх Кирилл также обсудили взаимодействие в сохранении семейных ценностей и в проектах по поддержке многодетных семей. Большие перспективы для совместной работы открываются в таких сферах, как благоустройство прилегающих к храмам территорий, духовно-нравственное воспитание подрастающих поколений и помощь людям, страдающим от зависимостей.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл за вклад в возрождение православия вручил Беглову церковный орден Славы и чести 2-й степени и подарил губернатору Петербурга образ Спаса Вседержителя.