Рейтинг@Mail.ru
Беглов и патриарх Кирилл обсудили реставрацию объектов культурного наследия - РИА Новости, 12.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 12.07.2026
Беглов и патриарх Кирилл обсудили реставрацию объектов культурного наследия

В Александро-Невской лавре прошла встреча Александра Беглова и патриарха Кирилла

© РИА Новости / Игорь РуссакАлександро-Невская лавра в Петербурге
Александро-Невская лавра в Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Игорь Руссак
Александро-Невская лавра в Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудили совместные проекты по восстановлению и реставрации объектов культурного наследия, а также взаимодействие в сохранении семейных ценностей и в проектах по поддержке многодетных семей, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
Рабочая встреча патриарха Кирилла и губернатора Петербурга состоялась в воскресенье в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре.
Губернатор поблагодарил патриарха Кирилла за заботу о Петербурге, за помощь государству и городу в реализации важнейших гуманитарных и социальных проектов. Он также передал патриарху от петербуржцев слова благодарности за организацию сети благотворительных столовых и приютов. Город предоставляет им субсидии на аренду помещений и коммунальные услуги.
Сообщается, что правительство Петербурга поддерживает такие проекты епархии, как Дни православной книги, Рождественские образовательные чтения, выставки "Православная Русь".
Беглов отметил работу представителей Санкт‑Петербургской епархии в подготовке образовательных модулей для школьников о роли православия в истории Северной столицы. Священнослужители участвуют в проведении торжественных церемоний и памятных акций на Пискаревском мемориальном кладбище и у стелы "Город-герой Ленинград".
"Важнейшим направлением сотрудничества церкви и города губернатор назвал совместные проекты по восстановлению и реставрации объектов культурного наследия. За три года завершены работы на 15 памятниках, в их числе – Спас на Крови, Казанский собор, храмы Кронштадта и петербургских пригородов. При личном участии патриарха проведена комплексная реставрация Александро-Невской Лавры", - говорится в сообщении.
По инициативе Северной столицы в федеральный план подготовки к 600-летию основания первого монашеского поселения на Соловках внесена реставрация ключевых построек Свято-Троицкого Анзерского скита. Петербург помогает скиту строительными материалами и техникой.
Беглов и патриарх Кирилл также обсудили взаимодействие в сохранении семейных ценностей и в проектах по поддержке многодетных семей. Большие перспективы для совместной работы открываются в таких сферах, как благоустройство прилегающих к храмам территорий, духовно-нравственное воспитание подрастающих поколений и помощь людям, страдающим от зависимостей.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл за вклад в возрождение православия вручил Беглову церковный орден Славы и чести 2-й степени и подарил губернатору Петербурга образ Спаса Вседержителя.
В Петербурге в настоящее время продолжается реставрация ряда объектов. Так, в июне городским КГИОП было выдано разрешение на реставрацию монументальной живописи церкви иконы Божией Матери "Милующая", а также на благоустройство территории. В настоящее время по действующим разрешениям продолжаются работы по реставрации убранства храма. Также исторический Дом паломника "У блаженной Ксении" на Камской улице в Василеостровском районе обеспечит гостям больший комфорт – выполнен проект его приспособления для современного использования. Здесь планируется отремонтировать фасады и крышу памятника, который признан объектом культурного наследия федерального значения.
 
Санкт-ПетербургКронштадтСоловкиАлександр БегловКГИОППатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала