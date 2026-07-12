В Тверской области ребенок погиб из-за падения дерева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Конаковском районе Тверской области на малолетнего мальчика упало дерево, он погиб.
- Следственный комитет РФ по Тверской области начал доследственную проверку по факту произошедшего.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ребенок погиб из-за падения дерева в Конаковском районе Тверской области, следователи начали проверку, сообщили в СУСК РФ по региону.
"В следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о травмировании малолетнего мальчика в результате падения дерева в Конаковском муниципальном районе... По факту произошедшего следственным отделом по городу Конаково следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении ведомства.
В Самаре девочка погибла при падении дерева на тротуар
27 апреля, 13:24