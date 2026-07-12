Расчет FPV-дрона уничтожил броневик ВСУ "Хамви" в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчет FPV-дрона группировки войск «Север» уничтожил броневик ВСУ «Хамви» американского производства в Сумской области.
- Бронеавтомобиль был обнаружен подразделением воздушной разведки в лесу.
КУРСК, 12 июл - РИА Новости. Расчет FPV-дрона группировки войск "Север" уничтожил броневик ВСУ "Хамви" (HMMWV) американского производства в Сумской области, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным Мирный.
"Подразделение воздушной разведки обнаружило замаскированный бронеавтомобиль "Хамви" ВСУ в одном из лесов Сумской области. Нам с командного пункта поступили координаты обнаруженной ББМ", - заявил Мирный агентству.
Военнослужащий добавил, что по указанным координатам был направлен FPV-дрон.
"В указанном месте обнаружили и уничтожили бронеавтомобиль "Хамви" противника", - сказал он.