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Расчет FPV-дрона уничтожил броневик ВСУ "Хамви" в Сумской области - РИА Новости, 12.07.2026
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Расчет FPV-дрона уничтожил броневик ВСУ "Хамви" в Сумской области

Дроны "Севера" уничтожили американский броневик "Хамви" ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет FPV-дрона группировки войск «Север» уничтожил броневик ВСУ «Хамви» американского производства в Сумской области.
  • Бронеавтомобиль был обнаружен подразделением воздушной разведки в лесу.
КУРСК, 12 июл - РИА Новости. Расчет FPV-дрона группировки войск "Север" уничтожил броневик ВСУ "Хамви" (HMMWV) американского производства в Сумской области, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным Мирный.
"Подразделение воздушной разведки обнаружило замаскированный бронеавтомобиль "Хамви" ВСУ в одном из лесов Сумской области. Нам с командного пункта поступили координаты обнаруженной ББМ", - заявил Мирный агентству.
Военнослужащий добавил, что по указанным координатам был направлен FPV-дрон.
"В указанном месте обнаружили и уничтожили бронеавтомобиль "Хамви" противника", - сказал он.
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