Прокуратура подключилась к помощи жителям Сызрани после атаки БПЛА

САРАТОВ, 12 июл - РИА Новости. Прокуратура Самарской области подключилась к оказанию помощи жителям в связи с атакой БПЛА на Сызрань, в результате которой погиб один человек, на место выехал прокурор города, сообщает надзорное ведомство региона.