Прокуратура подключилась к помощи жителям Сызрани после атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокуратура Самарской области подключилась к оказанию помощи жителям Сызрани после атаки БПЛА.
- При атаке погиб один мужчина, трое человек, включая ребенка, пострадали, есть повреждения в частных и многоквартирных домах, а также на одном из промышленных предприятий.
- Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи работает горячая линия по телефону 8 (846) 340-61-78.
САРАТОВ, 12 июл - РИА Новости. Прокуратура Самарской области подключилась к оказанию помощи жителям в связи с атакой БПЛА на Сызрань, в результате которой погиб один человек, на место выехал прокурор города, сообщает надзорное ведомство региона.
Ранее губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что при атаке ВСУ с помощью БПЛА погиб один мужчина, трое, в том числе ребенок, пострадали. Кроме того, есть повреждения в частных и многоквартирных домах, а также на одном из промышленных предприятий.
"В Самарской области органы прокуратуры контролируют соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА на Сызрань. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи жителям города. Контроль за ситуацией на месте происшествия осуществляет прокурор Сызрани Евгений Ирха", - говорится в сообщении областной прокуратуры в канале на платформе "Макс".
Надзорное ведомство уточнило, что для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи работает горячая линия по телефону 8 (846) 340-61-78.