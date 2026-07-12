Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура подключилась к помощи жителям Сызрани после атаки БПЛА - РИА Новости, 12.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:37 12.07.2026
Прокуратура подключилась к помощи жителям Сызрани после атаки БПЛА

Прокуратура открыла горячую линию после атаки БПЛА на Сызрань

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Самарской области подключилась к оказанию помощи жителям Сызрани после атаки БПЛА.
  • При атаке погиб один мужчина, трое человек, включая ребенка, пострадали, есть повреждения в частных и многоквартирных домах, а также на одном из промышленных предприятий.
  • Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи работает горячая линия по телефону 8 (846) 340-61-78.
САРАТОВ, 12 июл - РИА Новости. Прокуратура Самарской области подключилась к оказанию помощи жителям в связи с атакой БПЛА на Сызрань, в результате которой погиб один человек, на место выехал прокурор города, сообщает надзорное ведомство региона.
Ранее губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что при атаке ВСУ с помощью БПЛА погиб один мужчина, трое, в том числе ребенок, пострадали. Кроме того, есть повреждения в частных и многоквартирных домах, а также на одном из промышленных предприятий.
"В Самарской области органы прокуратуры контролируют соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА на Сызрань. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи жителям города. Контроль за ситуацией на месте происшествия осуществляет прокурор Сызрани Евгений Ирха", - говорится в сообщении областной прокуратуры в канале на платформе "Макс".
Надзорное ведомство уточнило, что для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи работает горячая линия по телефону 8 (846) 340-61-78.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
"Конец уже близко": в США рассказали, к чему привели действия Украины
Вчера, 05:55
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСызраньСамарская областьВячеслав ФедорищевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала