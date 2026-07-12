"Были похожи на диких животных". Кто четыре года держал взаперти 16 детей

Дом в деревне Хамден, где жили дети без родителей

Дом в деревне Хамден, где жили дети без родителей

© AP Photo / Carolyn Kaster Дом в деревне Хамден, где жили дети без родителей

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. В США в частном доме в штате Огайо полицейские обнаружили настоящую мини-тюрьму — в комнате четыре на четыре метра в течение нескольких лет жили 16 несовершеннолетних. Многие не умеют даже говорить, двое — в критическом состоянии. Проводится расследование. О том, что установили криминалисты, — в материале РИА Новости.

Критическое состояние

Город Хамден с населением около тысячи человек находится в одном из самых бедных сельскохозяйственных районов штата. Во время рейда полицейские заглянули в подвал одного из домов и ужаснулись: там в крохотной комнате ютились дети и подростки.

Самому младшему — всего полтора года, старшей девочке — 18. Причем она инвалид, не могла даже произнести своего имени. Остальные тоже разговаривали с трудом.

© AP Photo / Carolyn Kaster Дом в деревне Хамден, где жили дети без родителей © AP Photo / Carolyn Kaster Дом в деревне Хамден, где жили дети без родителей

Власти не уточняют, в связи с чем проводились оперативные мероприятия, однако уверяют, что сами были очень удивлены. "Для нас это полная неожиданность, — признался генеральный прокурор штата Энди Уилсон. — Дети выглядели как дикие животные. Это самое шокирующее из всего, с чем я сталкивался в профессиональной карьере".

Детей осмотрели врачи. Двоих срочно отправили на вертолете в травматологическую клинику — они были в критическом состоянии, их подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще семерых отвезли в больницу в Коламбус.

"Рогатый скот содержат в гораздо более лучших условиях, — отметил местный шериф Райан Кейн. — Отвратительное зрелище".

Никаких клеток или помещений, в которых могли держать детей, в доме не нашли. Только кучи мусора и экскрементов. "Такая вонь, что я от нее потом целый день не мог отделаться", — добавил прокурор.

© AP Photo / Carolyn Kaster Дом в деревне Хамден, где жили дети без родителей © AP Photo / Carolyn Kaster Дом в деревне Хамден, где жили дети без родителей

Тихие соседи

Из взрослых в доме были пожилые супруги Гари и Кристина Сайдерс, их 36-летний сын, тоже Гари, а также его 33-летняя жена Элизабет. В штат Огайо они перебрались в середине нулевых и с тех пор кочевали с одного места на другое. Ни с кем не знакомились, держались отчужденно. Семья редко обращалась в медицинские учреждения и в общественные службы — видимо, старались не привлекать лишнего внимания.

В Хамдене все шокированы. Там из этих 16 детей никого ни разу не видели и даже не подозревали об их существовании.

© AP Photo / Carolyn Kaster Дом в деревне Хамден, где жили дети без родителей © AP Photo / Carolyn Kaster Дом в деревне Хамден, где жили дети без родителей

Хотя дом Сайдерсов стоит обособленно, с дороги его — а также все, что происходит во дворе и вокруг, — хорошо видно. "Но я ничего не замечал, — уверяет 60-летний сосед странной семьи Джозеф Стюарт. — Сами же они всегда были очень тихими".

Другой сосед Пит Энджелс также не видел никаких детей. "У нас в деревне никогда ничего не происходило, — удивляется он. – И тут такое. Совершенно невероятное событие".

Внутрисемейный конфликт

По предварительным данным, Гари Сайдерс — младший вместе с женой — родители этих детей, а его отец и мать — дедушка и бабушка. Однако пока точно неизвестно, являются ли все "заложники" кровными братьями и сестрами. Ситуацию осложняет и то, что многие не умеют толком говорить.

Сайдерсам предъявили обвинения в создании угрозы жизни и здоровью 16 несовершеннолетним, повлекшее за собой "нанесение серьезного физического вреда". Силовики уверены, что взаперти дети провели не менее четырех лет. Но подчеркивают: речь идет только о "внутрисемейном конфликте" и инцидент никак не связан с торговлей детьми или другими преступлениями.

© AP Photo / Carolyn Kaster Дом в деревне Хамден, где жили дети без родителей © AP Photo / Carolyn Kaster Дом в деревне Хамден, где жили дети без родителей

Сайдерсы вину полностью отрицают. Тем временем местным журналистам удалось разыскать дядю, отбывающего тюремный срок, — Ронни Флетчера. Он тоже шокирован.

"Почему я не позаботился о детях? Это очень трудно, когда ты так далеко, — пояснил Ронни. — Моя жена готова потратить последние пять долларов на еду бездомному, даже если ей не хватает на бензин, чтобы добраться до дома. Но мы действительно ничего не знали про такое обращение с племянниками и племянницами. Иначе бы помогли им".