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В США рассказали о состоянии здоровья сенатора Грэма* перед смертью - РИА Новости, 12.07.2026
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11:29 12.07.2026
В США рассказали о состоянии здоровья сенатора Грэма* перед смертью

NBC: у сенатора Грэма не было признаков плохого самочувствия перед смертью

© AP Photo / Jim Cole, FileАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Jim Cole, File
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Скандально известный русофобскими взглядами сенатор США Линдси Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни.
  • По сообщению телеканала NBC со ссылкой на высокопоставленного сотрудника офиса сенатора, перед смертью Грэма* не наблюдалось никаких признаков плохого самочувствия.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Никаких признаков плохого самочувствия у скандально известного русофобскими взглядами сенатора США Линдси Грэма* перед его смертью не наблюдалось, сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного сотрудника офиса сенатора.
Ранее в воскресенье офис сенатора сообщил, что Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни.
"Высокопоставленный сотрудник офиса Грэма* заявил NBC в воскресенье, что не было никаких признаков того, что законодатель чувствовал себя плохо перед смертью", - сообщает телеканал.
Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Грэм* был известен как один из главных "ястребов" Вашингтона, который неоднократно призывал к жесткому давлению и санкциям против России. Его воинственная риторика была направлена также против Ирана и Китая. При этом законодатель последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
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