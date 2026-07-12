В США рассказали о состоянии здоровья сенатора Грэма* перед смертью

"Высокопоставленный сотрудник офиса Грэма* заявил NBC в воскресенье, что не было никаких признаков того, что законодатель чувствовал себя плохо перед смертью", - сообщает телеканал.

Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Грэм* был известен как один из главных "ястребов" Вашингтона, который неоднократно призывал к жесткому давлению и санкциям против России. Его воинственная риторика была направлена также против Ирана и Китая. При этом законодатель последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.