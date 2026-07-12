Краткий пересказ от РИА ИИ
- Скандально известный русофобскими взглядами сенатор США Линдси Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни.
- По сообщению телеканала NBC со ссылкой на высокопоставленного сотрудника офиса сенатора, перед смертью Грэма* не наблюдалось никаких признаков плохого самочувствия.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Никаких признаков плохого самочувствия у скандально известного русофобскими взглядами сенатора США Линдси Грэма* перед его смертью не наблюдалось, сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного сотрудника офиса сенатора.
Ранее в воскресенье офис сенатора сообщил, что Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни.
"Высокопоставленный сотрудник офиса Грэма* заявил NBC в воскресенье, что не было никаких признаков того, что законодатель чувствовал себя плохо перед смертью", - сообщает телеканал.
Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Грэм* был известен как один из главных "ястребов" Вашингтона, который неоднократно призывал к жесткому давлению и санкциям против России. Его воинственная риторика была направлена также против Ирана и Китая. При этом законодатель последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.