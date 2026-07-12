В Бангкоке 27 человек погибли при пожаре в баре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Бангкоке вспыхнул пожар в баре.
- Погибли по меньшей мере 27 человек.
- Нескольких пострадавших госпитализировали.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Бангкоке вспыхнул пожар в баре, унесший жизни по меньшей мере 27 человек, передает Associated Press.
"Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун подтвердил журналистам на месте инцидента гибель 27 человек", — говорится в сообщении агентства.
По его словам, нескольких пострадавших госпитализировали, власти расследуют причину возгорания. Как отмечается, выступавший в заведении музыкант рассказал политику, что видел дым из электрощитка у сцены, после чего раздался взрыв.
Тем временем агентство Reuters сообщило со ссылкой на чиновника городской администрации, что количество пострадавших превысило 60 человек.