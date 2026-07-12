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В Бангкоке 27 человек погибли при пожаре в баре - РИА Новости, 12.07.2026
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22:25 12.07.2026 (обновлено: 23:55 12.07.2026)
В Бангкоке 27 человек погибли при пожаре в баре

При пожаре в баре в Бангкоке погибли по меньшей мере 27 человек

© AP Photo / Sakchai LalitПожар в баре в Бангкоке
Пожар в баре в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Sakchai Lalit
Пожар в баре в Бангкоке
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бангкоке вспыхнул пожар в баре.
  • Погибли по меньшей мере 27 человек.
  • Нескольких пострадавших госпитализировали.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Бангкоке вспыхнул пожар в баре, унесший жизни по меньшей мере 27 человек, передает Associated Press.
"Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун подтвердил журналистам на месте инцидента гибель 27 человек", — говорится в сообщении агентства.
По его словам, нескольких пострадавших госпитализировали, власти расследуют причину возгорания. Как отмечается, выступавший в заведении музыкант рассказал политику, что видел дым из электрощитка у сцены, после чего раздался взрыв.
Тем временем агентство Reuters сообщило со ссылкой на чиновника городской администрации, что количество пострадавших превысило 60 человек.
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