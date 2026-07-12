В Кронштадте потушили пожар в эллингах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар в эллингах в Кронштадте ликвидирован в 13:20.
- В результате пожара пострадала женщина, она госпитализирована.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Пожар в эллингах в Кронштадте ликвидирован, сообщает в воскресенье ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Ранее сообщалось, что происходило горение эллингов на площади 600 квадратных метров. В результате пожара пострадала женщина, она госпитализирована. Ранее в воскресенье пожар был локализован.
"В 13:20 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства.
К ликвидации пожара привлечено от МЧС пять единиц техники и 25 человек.