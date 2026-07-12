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В Кронштадте потушили пожар в эллингах - РИА Новости, 12.07.2026
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13:57 12.07.2026
В Кронштадте потушили пожар в эллингах

Пожар в эллингах в Кронштадте потушили

© Фото : ГУ МЧС России по Санкт-ПетербургуЛиквидация пожара в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга
Ликвидация пожара в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
Ликвидация пожара в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар в эллингах в Кронштадте ликвидирован в 13:20.
  • В результате пожара пострадала женщина, она госпитализирована.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Пожар в эллингах в Кронштадте ликвидирован, сообщает в воскресенье ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Ранее сообщалось, что происходило горение эллингов на площади 600 квадратных метров. В результате пожара пострадала женщина, она госпитализирована. Ранее в воскресенье пожар был локализован.
"В 13:20 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства.
К ликвидации пожара привлечено от МЧС пять единиц техники и 25 человек.
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ПроисшествияКронштадтСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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