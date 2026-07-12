В Кронштадте потушили пожар в эллингах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Пожар в эллингах в Кронштадте ликвидирован, сообщает в воскресенье ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Ранее сообщалось, что происходило горение эллингов на площади 600 квадратных метров. В результате пожара пострадала женщина, она госпитализирована. Ранее в воскресенье пожар был локализован.