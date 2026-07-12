В Курской области при атаке ВСУ пострадали две женщины

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Две женщины ранены в результате атаки ВСУ в Рыльском районе Курской области, у обеих ранения ног, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Губернатор уточнил, что в селе Крупец FPV-дрон противника атаковал местную жительницу, когда она возвращалась домой. У нее минно-взрывная травма и закрытый перелом лодыжки. Также атакован город Рыльск, в результате ранена 41-летняя женщина. У нее серьезные множественные осколочные ранения ног.