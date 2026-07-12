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В Курской области при атаке ВСУ пострадали две женщины - РИА Новости, 12.07.2026
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12:35 12.07.2026 (обновлено: 12:38 12.07.2026)
В Курской области при атаке ВСУ пострадали две женщины

В Рыльском районе Курской области при атаке ВСУ пострадали две женщины

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Рыльском районе Курской области две женщины ранены в результате атаки ВСУ.
  • У одной из пострадавших минно-взрывная травма и закрытый перелом лодыжки, у другой — множественные осколочные ранения ног.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Две женщины ранены в результате атаки ВСУ в Рыльском районе Курской области, у обеих ранения ног, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Двое женщин ранены в результате атаки ВСУ в Рыльском районе", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что в селе Крупец FPV-дрон противника атаковал местную жительницу, когда она возвращалась домой. У нее минно-взрывная травма и закрытый перелом лодыжки. Также атакован город Рыльск, в результате ранена 41-летняя женщина. У нее серьезные множественные осколочные ранения ног.
Глава региона отметил, что пострадавшим оказана первая помощь, они будут доставлены в Курскую областную больницу.
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