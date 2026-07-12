В Курской области при атаке ВСУ пострадали две женщины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Рыльском районе Курской области две женщины ранены в результате атаки ВСУ.
- У одной из пострадавших минно-взрывная травма и закрытый перелом лодыжки, у другой — множественные осколочные ранения ног.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Две женщины ранены в результате атаки ВСУ в Рыльском районе Курской области, у обеих ранения ног, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Губернатор уточнил, что в селе Крупец FPV-дрон противника атаковал местную жительницу, когда она возвращалась домой. У нее минно-взрывная травма и закрытый перелом лодыжки. Также атакован город Рыльск, в результате ранена 41-летняя женщина. У нее серьезные множественные осколочные ранения ног.
Глава региона отметил, что пострадавшим оказана первая помощь, они будут доставлены в Курскую областную больницу.
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