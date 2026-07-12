Рейтинг@Mail.ru
Политолог объяснил, почему на Украине и в Молдавии сменяются правительства - РИА Новости, 12.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:00 12.07.2026 (обновлено: 23:33 12.07.2026)
Политолог объяснил, почему на Украине и в Молдавии сменяются правительства

Кориненко: главы Молдавии, Румынии и Украины используют премьеров как громоотвод

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Молдавский политолог Александр Кориненко заявил, что главы Молдавии, Румынии и Украины перекладывают ответственность за непопулярные меры на премьеров.
  • Политолог отметил, что в этих странах правительства сталкиваются с необходимостью проведения непопулярных решений, из-за чего часто сменяются премьер-министры.
  • Кориненко предположил, что правительства трех стран могут работать ограниченный срок, около года-полутора.
КИШИНЕВ, 12 июл - РИА Новости. Главы Молдавии, Румынии, Украины перекладывают ответственность за непопулярные меры на премьеров, используя их как громотвод, поэтому так часто в этих государствах сменяются правительства, заявил РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко.
"Ни на Владимире Зеленском не лежит вина, ни на Майе Санду (президент Молдавии – ред.), ни на Никушоре Дане (президент Румынии – ред.), а конкретно на правительстве, которое действовало. Просто убирается фигура премьер-министра, которая была в принципе в качестве такого громоотвода и которая тем самым уносит с собой всю ответственность за предыдущие действия", - заявил Кориненко.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
В Раде рассказали, кто может стать премьером Украины
Вчера, 20:30
По его словам, подобная ситуация наблюдается в Молдавии, Румынии и на Украине, где кабинеты министров сталкиваются с необходимостью проведения непопулярных решений.
"Если мы возьмем правительство Ильи Боложана (Румыния – ред.) — очень непопулярные меры по сокращению расходов, там и учителя бастовали, и медики выходили, то есть заморозка зарплат произошла. У нас правительство Александра Мунтяну - тоже не самые популярные меры в экономике, вообще ничем не отметилось, но через него хотели провести налоговую реформу, хотя пока не доделали. С Юлией Свириденко (Украина – ред.) то же самое", - отметил политолог.
По мнению Кориненко, в дальнейшем правительства трех стран также могут работать ограниченный срок. "Я думаю, правительства будут работать около года-полутора, в лучшем случае. Если только в Румынии не будет, конечно, досрочных выборов, потому что к этому все может идти", — пояснил он.
Ранее президент Молдавии Майя Санду объявила о проведении экстренных консультаций с лидерами парламентских фракций на фоне отставки премьера Александра Мунтяну. Согласно графику, в пятницу она должна была встретиться с оппозицией, а в субботу - с руководством правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), лидером которой она была до получения президентского мандата. Оппозиция бойкотировала консультации, а ПДС выдвинула кандидатом на пост премьера проживающего на Украине молдавского банкира Василия Тофана, которого Санду одобрила.
В воскресенье Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьера Украины. Он заявил о том, что предложил Свириденко возглавить новое "направление". По словам Зеленского, он рассчитывает провести соответствующие замены в правительстве "вместе с парламентариями".
Румыния находится в политическом кризисе с 20 апреля, когда Социал-демократическая партия (СДП) отозвала политическую поддержку премьер-министра, лидера Национально-либеральной партии (НЛП) Илие Боложана, 23 апреля министры партии во главе с лидером СДП Гриндяну подали в отставку, а 5 мая парламент выразил вотум недоверия Боложану. Это привело к распаду правящей коалиции. Первая попытка сформировать правительство в парламенте провалилась 22 июня, если за этим последует еще один провал, то страну могут ждать досрочные парламентских выборы.
Василий Тофан - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Кандидат в премьеры Молдавии признал идею радикальных реформ неудачной
11 июля, 14:27
 
В миреРумынияУкраинаМолдавияВладимир ЗеленскийМайя СандуНикушор Дан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала