Краткий пересказ от РИА ИИ Молдавский политолог Александр Кориненко заявил, что главы Молдавии, Румынии и Украины перекладывают ответственность за непопулярные меры на премьеров.

Политолог отметил, что в этих странах правительства сталкиваются с необходимостью проведения непопулярных решений, из-за чего часто сменяются премьер-министры.

Кориненко предположил, что правительства трех стран могут работать ограниченный срок, около года-полутора.

КИШИНЕВ, 12 июл - РИА Новости. Главы Молдавии, Румынии, Украины перекладывают ответственность за непопулярные меры на премьеров, используя их как громотвод, поэтому так часто в этих государствах сменяются правительства, заявил РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко.

"Ни на Владимире Зеленском не лежит вина, ни на Майе Санду (президент Молдавии – ред.), ни на Никушоре Дане (президент Румынии – ред.), а конкретно на правительстве, которое действовало. Просто убирается фигура премьер-министра, которая была в принципе в качестве такого громоотвода и которая тем самым уносит с собой всю ответственность за предыдущие действия", - заявил Кориненко.

По его словам, подобная ситуация наблюдается в Молдавии, Румынии и на Украине, где кабинеты министров сталкиваются с необходимостью проведения непопулярных решений.

"Если мы возьмем правительство Ильи Боложана (Румыния – ред.) — очень непопулярные меры по сокращению расходов, там и учителя бастовали, и медики выходили, то есть заморозка зарплат произошла. У нас правительство Александра Мунтяну - тоже не самые популярные меры в экономике, вообще ничем не отметилось, но через него хотели провести налоговую реформу, хотя пока не доделали. С Юлией Свириденко (Украина – ред.) то же самое", - отметил политолог.

По мнению Кориненко, в дальнейшем правительства трех стран также могут работать ограниченный срок. "Я думаю, правительства будут работать около года-полутора, в лучшем случае. Если только в Румынии не будет, конечно, досрочных выборов, потому что к этому все может идти", — пояснил он.

Ранее президент Молдавии Майя Санду объявила о проведении экстренных консультаций с лидерами парламентских фракций на фоне отставки премьера Александра Мунтяну. Согласно графику, в пятницу она должна была встретиться с оппозицией, а в субботу - с руководством правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), лидером которой она была до получения президентского мандата. Оппозиция бойкотировала консультации, а ПДС выдвинула кандидатом на пост премьера проживающего на Украине молдавского банкира Василия Тофана, которого Санду одобрила.

В воскресенье Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьера Украины. Он заявил о том, что предложил Свириденко возглавить новое "направление". По словам Зеленского, он рассчитывает провести соответствующие замены в правительстве "вместе с парламентариями".