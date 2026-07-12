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Москвичей предупредили о дожде с грозой в понедельник - РИА Новости, 12.07.2026
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20:13 12.07.2026
Москвичей предупредили о дожде с грозой в понедельник

МЧС: на Московскую область в ближайшее время обрушатся ливень, гроза и град

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в понедельник, 13 июля, с 00:00 до 21:00 ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, гроза, град и порывы ветра до 13–18 метров в секунду.
  • Жителей призвали быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Сильный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 13-18 метров в секунду ожидаются в Москве в понедельник, предупредил столичный комплекс городского хозяйства.
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"По прогнозам синоптиков, с 00.00 до 21.00 13 июля в столице ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град. При грозе порывы ветра до 13-18 метров в секунду", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".

Горожан призвали быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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