Москвичей предупредили о дожде с грозой в понедельник

«

"По прогнозам синоптиков, с 00.00 до 21.00 13 июля в столице ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град. При грозе порывы ветра до 13-18 метров в секунду", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".