Москвичей предупредили о дожде с грозой в понедельник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве в понедельник, 13 июля, с 00:00 до 21:00 ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, гроза, град и порывы ветра до 13–18 метров в секунду.
- Жителей призвали быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Сильный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 13-18 метров в секунду ожидаются в Москве в понедельник, предупредил столичный комплекс городского хозяйства.
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"По прогнозам синоптиков, с 00.00 до 21.00 13 июля в столице ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град. При грозе порывы ветра до 13-18 метров в секунду", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".
Горожан призвали быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.