Профессор рассказала, когда в Европу вернется аномальная жара

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В июне в Великобритании был побит исторический рекорд температуры воздуха — на юго-востоке страны температура достигла 37,3 градуса по Цельсию.
- Профессор метеорологии и климатологии университета Рединга Ханна Клоук заявила, что подобные аномальные явления будут происходить чаще как этим летом, так и в последующие годы.
- По мнению эксперта, Великобритания не готова к подобным климатическим явлениям, так как дома, города, больницы и транспортные сети плохо справляются с высокими температурами.
ЛОНДОН, 12 июл - РИА Новости. Аномальная жара, накрывшая в июне Великобританию наряду с континентальной Европой, вероятно, повторится как этим летом, так и в последующие годы, заявила РИА Новости королевский профессор метеорологии и климатологии университета Рединга Ханна Клоук.
В конце июня температура воздуха на юго-востоке Великобритании достигла 37,3 градуса по Цельсию, поставив исторический рекорд для этого месяца. До этого рекорд обновлялся несколько раз в течение недели, побив значение 1976 года. Июнь 2026 года также стал самым жарким в истории. До этого температурный рекорд был поставлен в мае. В континентальной Европе столбики термометров поднялись еще выше.
"Нам следует ожидать еще больше подобных явлений, как этим летом, так и в последующие годы, потому что более теплая атмосфера учащает экстремальную жару, делая ее более интенсивной и продолжительной", сказала Клоук.
По мнению эксперта, Великобритания не готова к подобным климатическим явлениям.
"Неприятная правда заключается в том, что Британия не приспособлена для такого. Наши дома спроектированы таким образом, чтобы удерживать тепло, а не отводить его, а наши города, больницы и транспортные сети плохо справляются с температурами, которые теперь становятся обычным явлением. В июне мы видели, как плавились рельсы, а больницы объявляли о критических ситуациях", - добавила Клоук.
Европа переживает одну из самых интенсивных волн жары последних лет, наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. В конце июня глава французского минсельхоза Анни Женевар заявила, что аномальная жара нанесла огромный ущерб сельскому хозяйству в стране. Франция является одним из крупнейших производителей зерновых в ЕС, в том числе кукурузы.
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