Краткий пересказ от РИА ИИ В июне в Великобритании был побит исторический рекорд температуры воздуха — на юго-востоке страны температура достигла 37,3 градуса по Цельсию.

Профессор метеорологии и климатологии университета Рединга Ханна Клоук заявила, что подобные аномальные явления будут происходить чаще как этим летом, так и в последующие годы.

По мнению эксперта, Великобритания не готова к подобным климатическим явлениям, так как дома, города, больницы и транспортные сети плохо справляются с высокими температурами.

ЛОНДОН, 12 июл - РИА Новости. Аномальная жара, накрывшая в июне Великобританию наряду с континентальной Европой, вероятно, повторится как этим летом, так и в последующие годы, заявила РИА Новости королевский профессор метеорологии и климатологии университета Рединга Ханна Клоук.

В конце июня температура воздуха на юго-востоке Великобритании достигла 37,3 градуса по Цельсию, поставив исторический рекорд для этого месяца. До этого рекорд обновлялся несколько раз в течение недели, побив значение 1976 года. Июнь 2026 года также стал самым жарким в истории. До этого температурный рекорд был поставлен в мае. В континентальной Европе столбики термометров поднялись еще выше.

"Нам следует ожидать еще больше подобных явлений, как этим летом, так и в последующие годы, потому что более теплая атмосфера учащает экстремальную жару, делая ее более интенсивной и продолжительной", сказала Клоук.

По мнению эксперта, Великобритания не готова к подобным климатическим явлениям.

"Неприятная правда заключается в том, что Британия не приспособлена для такого. Наши дома спроектированы таким образом, чтобы удерживать тепло, а не отводить его, а наши города, больницы и транспортные сети плохо справляются с температурами, которые теперь становятся обычным явлением. В июне мы видели, как плавились рельсы, а больницы объявляли о критических ситуациях", - добавила Клоук.