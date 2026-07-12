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Содержащийся в московском СИЗО подросток сдал ОГЭ по истории - РИА Новости, 12.07.2026
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07:51 12.07.2026
Содержащийся в московском СИЗО подросток сдал ОГЭ по истории

Содержащийся в московском СИЗО подросток сдал ОГЭ по истории на 91 балл

© АГН "Москва" / Андрей НикеричевСИЗО №6 в Москве
СИЗО №6 в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
СИЗО №6 в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подросток, содержащийся в московском следственном изоляторе, сдал ОГЭ по истории на 91 балл.
  • В московских следственных изоляторах №5 и №6 организован постоянный образовательный процесс для несовершеннолетних.
  • В этом году 11 человек сдавали экзамены (семь — ЕГЭ, четверо — ОГЭ) и все успешно их сдали.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Содержащийся в московском следственном изоляторе подросток сдал основной государственный экзамен (ОГЭ) по истории на 91 балл, рассказал РИА Новости председатель ОНК Москвы Илья Высотский.
По его словам, всего в московских следственных изоляторах №5 и №6, где содержатся несовершеннолетние, организован постоянный образовательный процесс. Юноши и девушки продолжают учиться, а в конце года сдавать экзамены, находясь в СИЗО.
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"В этом году экзамены сдавали всего 11 человек: семеро из них - ЕГЭ и четверо - ОГЭ. Все сдали. При этом один из подростков набрал 91 балл по ОГЭ по истории", - рассказал председатель московской комиссии.
Высотский отметил, что к организации учебного процесса несовершеннолетних в следственных изоляторах администрация подходит со всей серьезностью: к ним приходят педагоги, есть все необходимые учебники, а также канцелярские товары.
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