Содержащийся в московском СИЗО подросток сдал ОГЭ по истории

Краткий пересказ от РИА ИИ Подросток, содержащийся в московском следственном изоляторе, сдал ОГЭ по истории на 91 балл.

В московских следственных изоляторах №5 и №6 организован постоянный образовательный процесс для несовершеннолетних.

В этом году 11 человек сдавали экзамены (семь — ЕГЭ, четверо — ОГЭ) и все успешно их сдали.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Содержащийся в московском следственном изоляторе подросток сдал основной государственный экзамен (ОГЭ) по истории на 91 балл, рассказал РИА Новости председатель ОНК Москвы Илья Высотский.

По его словам, всего в московских следственных изоляторах №5 и №6, где содержатся несовершеннолетние, организован постоянный образовательный процесс. Юноши и девушки продолжают учиться, а в конце года сдавать экзамены, находясь в СИЗО.

"В этом году экзамены сдавали всего 11 человек: семеро из них - ЕГЭ и четверо - ОГЭ. Все сдали. При этом один из подростков набрал 91 балл по ОГЭ по истории", - рассказал председатель московской комиссии.