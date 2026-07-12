Подразделения "Центра" заняли более выгодные позиции в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные позиции.
- Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии.
- Потери украинских вооруженных формирований составили более 355 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, семь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск "Центр заняли более выгодные позиции, уничтожили за сутки свыше 355 военных ВСУ, танк, боевую бронированную машину, две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
Уточняется, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Торецкое, Рубежное, Анновка, Шевченко, Сергеевка Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили более 355 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, семь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы", - отметили в МО РФ.