Подразделения "Центра" заняли более выгодные позиции в зоне СВО

Подразделения группировки войск "Центр заняли более выгодные позиции, уничтожили за сутки свыше 355 военных ВСУ, танк, боевую бронированную машину, две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

"Потери украинских вооруженных формирований составили более 355 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, семь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы", - отметили в МО РФ.