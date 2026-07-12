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Подразделения "Центра" заняли более выгодные позиции в зоне СВО - РИА Новости, 12.07.2026
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12:09 12.07.2026 (обновлено: 12:19 12.07.2026)
Подразделения "Центра" заняли более выгодные позиции в зоне СВО

ВСУ потеряли более 355 военных в зоне действия "Центра"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные позиции.
  • Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии.
  • Потери украинских вооруженных формирований составили более 355 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, семь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск "Центр заняли более выгодные позиции, уничтожили за сутки свыше 355 военных ВСУ, танк, боевую бронированную машину, две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Торецкое, Рубежное, Анновка, Шевченко, Сергеевка Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили более 355 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, семь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы", - отметили в МО РФ.
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