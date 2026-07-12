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В Подмосковье начался грибной сезон - РИА Новости, 12.07.2026
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09:42 12.07.2026
В Подмосковье начался грибной сезон

Грибной сезон начался в Подмосковье

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкГрибы подберезовики
Грибы подберезовики - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Подмосковье начался грибной сезон, уже можно найти подберезовики, сыроежки и лисички.
  • Грибной сезон в регионе продлится до появления снега, ожидается активный рост подосиновиков и маслят.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Грибной сезон начался в Подмосковье, в регионе уже можно найти подберезовики, сыроежки и лисички, рассказал РИА Новости сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Дьяков.
"Сейчас в Подмосковье уже начинают идти летние грибы: сыроежки, лисички, подберезовики. Так что сезон (грибной – ред.) начался уже", - сказал Дьяков.
Он также отметил, что грибной сезон в регионе продлится до появления снега. По словам эксперта, в Подмосковье ожидается активный рост подосиновиков и маслят, которые уже начали появляться в отдельных районах области.
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