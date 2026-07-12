Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Подмосковье начался грибной сезон, уже можно найти подберезовики, сыроежки и лисички.
- Грибной сезон в регионе продлится до появления снега, ожидается активный рост подосиновиков и маслят.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Грибной сезон начался в Подмосковье, в регионе уже можно найти подберезовики, сыроежки и лисички, рассказал РИА Новости сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Дьяков.
"Сейчас в Подмосковье уже начинают идти летние грибы: сыроежки, лисички, подберезовики. Так что сезон (грибной – ред.) начался уже", - сказал Дьяков.
Он также отметил, что грибной сезон в регионе продлится до появления снега. По словам эксперта, в Подмосковье ожидается активный рост подосиновиков и маслят, которые уже начали появляться в отдельных районах области.
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