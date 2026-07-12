В Подмосковье начался грибной сезон

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Грибной сезон начался в Подмосковье, в регионе уже можно найти подберезовики, сыроежки и лисички, рассказал РИА Новости сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Дьяков.

Он также отметил, что грибной сезон в регионе продлится до появления снега. По словам эксперта, в Подмосковье ожидается активный рост подосиновиков и маслят, которые уже начали появляться в отдельных районах области.