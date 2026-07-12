Соцфонд с 1 августа проведет перерасчет накопительных пенсий

Краткий пересказ от РИА ИИ Социальный фонд России с 1 августа проведет ежегодный перерасчет накопительных пенсий, в результате которого выплаты увеличатся на 17,3 %.

Перерасчет будет произведен автоматически, подавать заявления пенсионерам не потребуется.

Пенсионные накопления формируются за счет взносов работодателей, которые они отчисляли за сотрудников до 2014 года, а также за счет добровольных перечислений граждан с государственным софинансированием, средств материнского капитала и инвестиционного дохода.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Социальный фонд России с 1 августа проведет ежегодный перерасчет накопительных пенсий, в результате которого выплаты увеличатся на 17,3%, сообщил РИА Новости доцент Кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

"В этом году, согласно информации Социального фонда России , повышение накопительных пенсий будет осуществлено на 17,3 процента, что более чем в три раза превышает уровень инфляции. По итогам прошлого года она составила 5,6 процента", - сказал Балынин

Он уточнил, что перерасчет будет произведен автоматически, подавать заявления пенсионерам не потребуется. По словам эксперта, пенсионные накопления можно получить в виде накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты либо единовременной выплаты. Конкретный вариант зависит от условий, на которых формировались средства и выбранного порядка получения.

Финансист добавил, что право на выплаты возникает при достижении пенсионного возраста, установленного на уровне 2018 года: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.