Рейтинг@Mail.ru
Соцфонд с 1 августа проведет перерасчет накопительных пенсий - РИА Новости, 12.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:42 12.07.2026
Соцфонд с 1 августа проведет перерасчет накопительных пенсий

Накопительные пенсии россиян с 1 августа вырастут на 17,3 процента

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Социальный фонд России с 1 августа проведет ежегодный перерасчет накопительных пенсий, в результате которого выплаты увеличатся на 17,3 %.
  • Перерасчет будет произведен автоматически, подавать заявления пенсионерам не потребуется.
  • Пенсионные накопления формируются за счет взносов работодателей, которые они отчисляли за сотрудников до 2014 года, а также за счет добровольных перечислений граждан с государственным софинансированием, средств материнского капитала и инвестиционного дохода.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Социальный фонд России с 1 августа проведет ежегодный перерасчет накопительных пенсий, в результате которого выплаты увеличатся на 17,3%, сообщил РИА Новости доцент Кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
"В этом году, согласно информации Социального фонда России, повышение накопительных пенсий будет осуществлено на 17,3 процента, что более чем в три раза превышает уровень инфляции. По итогам прошлого года она составила 5,6 процента", - сказал Балынин.
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Средние пенсии в России за 10 лет выросли вдвое
8 июля, 00:44
Он уточнил, что перерасчет будет произведен автоматически, подавать заявления пенсионерам не потребуется. По словам эксперта, пенсионные накопления можно получить в виде накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты либо единовременной выплаты. Конкретный вариант зависит от условий, на которых формировались средства и выбранного порядка получения.
Финансист добавил, что право на выплаты возникает при достижении пенсионного возраста, установленного на уровне 2018 года: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
"Пенсионные накопления формируются за счет взносов работодателей, которые они отчисляли за сотрудников до 2014 года, а также за счет добровольных перечислений граждан с государственным софинансированием, средств материнского капитала и инвестиционного дохода", - заключил Балынин.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
В России изменился перечень документов, необходимых для получения пенсий
7 июля, 00:17
 
ОбществоРоссияИгорь БалынинПенсия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала