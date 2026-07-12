В Москве пассажир автобуса присвоил себе 500 тысяч рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пассажир обнаружил в автобусе 500 тысяч рублей и решил присвоить их себе, вместо того чтобы заявить о находке.
- Подозреваемого задержали, деньги вернули владелице, в отношении фигуранта возбудили уголовное дело о краже.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пассажир обнаружил в автобусе в Северном Бутово 500 тысяч рублей и решил присвоить их себе, его задержали, сообщает столичный главк МВД РФ.
"Находясь в салоне автобуса, мужчина обнаружил в спинке кресла папку с 500 тысячами рублей. Вместо того чтобы заявить о находке, он забрал деньги себе", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
В главке сообщили, что 35-летняя жительница Подмосковья узнала о пропаже средств и обратилась в полицию. Подозреваемого задержали на улице Академика Глушко.
Правоохранители добавили, что похищенные деньги изъяли и вернули владелице, в отношении фигуранта возбудили уголовное дело о краже, которой и расценивается присвоение себе забытых вещей.
Мужчина находится под подпиской о невыезде.