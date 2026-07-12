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В Москве взыскали убытки с пассажира, который пьяным упал на пути метро - РИА Новости, 12.07.2026
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08:49 12.07.2026
В Москве взыскали убытки с пассажира, который пьяным упал на пути метро

Пассажира, упавшего на пути в московском метро, обязали выплатить компенсацию

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пассажир в состоянии алкогольного опьянения упал на главный путь станции метро «Тургеневская», в результате чего движение на участке метро было остановлено на 21 минуту.
  • Суд обязал пассажира выплатить компенсацию ГУП «Московский метрополитен» за упущенную выгоду из-за остановки движения поездов.
  • Пассажир также получил штраф в 20 тысяч рублей за несоблюдение требований транспортной безопасности.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Суд обязал пассажира, который пьяным упал на пути в московском метро, выплатить компенсацию за остановку поездов, говорится в судебных материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что вечером 21 сентября 2025 года временно увеличивались интервалы движения на центральном участке Калужско-Рижской линии метро из-за человека на пути. Позднее ведомство уточнило, что движение введено в график.
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Согласно материалам, пассажир на станции метро "Тургеневская" по собственной неосторожности в состоянии алкогольного опьянения упал на главный путь станции метро, в результате движение на участке метро пришлось остановить на 21 минуту, и отмена трех поездов на этом участке принесла метрополитену убытки в форме упущенной выгоды, которую предприятие получило бы при нормальной работе. Сумма иска не уточняется.
Пассажир в суд по гражданскому иску не явился. Однако при рассмотрении в суде административного материала вину признал и пояснил, что случайно упал на пути. Уточняется, что в результате машинист приближавшегося электропоезда был вынужден совершить экстренное торможение.
"Исковые требования удовлетворить. Взыскать с... (ответчика) в пользу ГУП "Московский метрополитен" упущенную выгоду", - говорится в материалах. Решение суда вступило в законную силу.
Кроме того, как указывается в материалах, по решению суда пассажиру назначен штраф в 20 тысяч рублей за административное правонарушение по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ "Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности, совершенное умышленно".
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