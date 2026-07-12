В Москве взыскали убытки с пассажира, который пьяным упал на пути метро

Краткий пересказ от РИА ИИ Пассажир в состоянии алкогольного опьянения упал на главный путь станции метро «Тургеневская», в результате чего движение на участке метро было остановлено на 21 минуту.

Суд обязал пассажира выплатить компенсацию ГУП «Московский метрополитен» за упущенную выгоду из-за остановки движения поездов.

Пассажир также получил штраф в 20 тысяч рублей за несоблюдение требований транспортной безопасности.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Суд обязал пассажира, который пьяным упал на пути в московском метро, выплатить компенсацию за остановку поездов, говорится в судебных материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что вечером 21 сентября 2025 года временно увеличивались интервалы движения на центральном участке Калужско-Рижской линии метро из-за человека на пути. Позднее ведомство уточнило, что движение введено в график.

Согласно материалам, пассажир на станции метро "Тургеневская" по собственной неосторожности в состоянии алкогольного опьянения упал на главный путь станции метро, в результате движение на участке метро пришлось остановить на 21 минуту, и отмена трех поездов на этом участке принесла метрополитену убытки в форме упущенной выгоды, которую предприятие получило бы при нормальной работе. Сумма иска не уточняется.

Пассажир в суд по гражданскому иску не явился. Однако при рассмотрении в суде административного материала вину признал и пояснил, что случайно упал на пути. Уточняется, что в результате машинист приближавшегося электропоезда был вынужден совершить экстренное торможение.

"Исковые требования удовлетворить. Взыскать с... (ответчика) в пользу ГУП " Московский метрополитен " упущенную выгоду", - говорится в материалах. Решение суда вступило в законную силу.