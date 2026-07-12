"Барбаросса 2.0": Париж стал главным поджигателем войны в Европе

Умные учатся на чужих ошибках. А дураки — на своих.
Саммит Североатлантического альянса это продемонстрировал недвусмысленно. В итоговой декларации, подписанной всеми участниками (и даже теми, у кого, как мы думали, есть и своя, нерусофобская позиция — а значит, и особое мнение по поводу противостояния Европы с Россией), на войну с нами только в этом году заложено 70 миллиардов евро. И столько же ассигновано на 2027-й. Да, война с нами и с нашей страной, расходы на нее названы "военной поддержкой Украины". Но это лишь лингвистическая уловка.
Европейскому общественному мнению грядущую нищету и тотальные "пушки вместо масла" продать как "защиту европейских ценностей и европейского образа жизни силами Украины" значительно проще и дешевле, чем сказать, что ЕС идет с нами воевать.
Зачинщица нынешнего — и достаточно серьезного витка прямого силового противостояния с нашей страной — Франция.
Офицеры французской армии в ранге генералов и адмиралов сегодня занимают ключевые командные должности в НАТО, возглавляя, как адмирал Пьер Вандье, всю военную трансформацию альянса. Или как генерал Эрик Маршан, которому с 1-го июля этого года подчиняются сухопутные и военно-воздушные компоненты натовских Сил союзного реагирования.
Штаб Маршана находится в Марселе, где размещен один из самых боеспособных воинских контингентов Франции — Третья дивизия. Этой дивизии был придан добавочно один из полков Иностранного легиона. Необходимые дополнения: срок развертывания — 48 часов. С момента получения приказа.
Приказ отдает в данном случае не общенатовское Центральное командование, а президент Франции. Потому что Иностранный легион подчиняется только и исключительно тому, кто находится сейчас на хозяйстве в Елисейском дворце.
Оттуда же, из Марселя, будет осуществляться оперативное управление этим натовским подразделением, которое не что иное, как коммандос. Или морпехи. Те, кто десантируется там и тогда, куда и когда это приказано.
Дислокация в Марселе, на Средиземноморье, в непосредственной близости от главной базы французских ВМС в Тулоне сообщает всю информацию о возможном направлении этого натовского удара. Не будет большой натяжкой сказать, что в прицеле этих Allied Reaction Force — наш Крым. Потому что, кроме русского полуострова, в том регионе все остальные территории — натовские.
Эта же военная группировка примет участие в маневрах "Стойкий кинжал", которые Париж и его союзники запланировали на осень текущего года.
Есть и иные детали, опубличенные уже упомянутым адмиралом Пьером Вандье. Тот гигантский 140-миллиардный — помимо обычного финансирования национальных военных расходов — бюджет, о котором согласованно и без высказывания "особого мнения" договорились в Анкаре, предназначен в том числе для массированного производства как дорогих баллистических ракет, так и значительно более дешевых БПЛА.
Цель, по словам адмирала Вандье, "полностью парализовать любое перемещение войск и военной техники противника, накрыв его круглосуточным огнем. Мы должны быть готовы наносить высокоточные удары на большой глубине. Эти боеприпасы мы планируем начать получать в самое ближайшее время".
Адмирал точно не дурак: среди натовских высших офицеров идиотов в принципе не бывает. Это вам не Сырский, не Залужный. И не фанфарон Зеленский.
Пьер Вандье — хорошо образованный, опытный и очень жестокий противник. И он осмотрительно не называет нашу страну и нас, не обозначает Россию как мишень. Но адмирала все-таки выдало словоупотребление, все та же лингвистическая уловка.
"Большая глубина" — если речь о территории — в континентальной Европе есть только у одного государства, которое НАТО считает своим врагом. У Российской Федерации.
Из сказанного вполне открыто и откровенно адмиралом Вандье явствует, что воевать НАТО (уже без всяких вэсэушников) готовится с нашей страной.
Владимир Путин именно об этом и предупредил. Мир. Европу. НАТО. И Эммануэля Макрона, который был в Москве в начале февраля 2022-го.
Спустя четыре с половиной года президент России — и уже значительно жестче — в момент совещания на КП с командующими группировками, работающими в зоне СВО, и в присутствии начальника Генштаба, сказал следующее: "Должен быть продолжен анализ вовлеченности каждого подстрекателя к продолжению войны на Украине. Должен быть проведен анализ вовлеченности каждого из них в реальные боевые действия. Этот анализ нужен нам для возможного принятия ответственных решений в будущем".
Россия понимает уровень и вес всех рисков военного конфликта. И ясно, что подстрекатели — это вряд ли Испания или Албания, а также Румыния.
Речь о Париже и Берлине как главных зачинщиках и интересантах возможной новой войны Европы с нами. Сомнительно, что Макрон — с его отрицательным рейтингом у избирателей и со считаными месяцами в Елисейском дворце — это осознает.
Тем страшнее, мучительнее и необратимее станет то поражение, на которое он Францию обрекает. Вместе со всем ЕС.
Каким бы ни был этот стальной милитаристский дикобраз европейской породы, который точит на нас зубы, бежать ему придется по старому маршруту: по Смоленскому тракту и так до самого Парижа. И не факт, кстати, что он сможет добежать. И при этом уцелеть.