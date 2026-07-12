"Барбаросса 2.0": Париж стал главным поджигателем войны в Европе

Умные учатся на чужих ошибках. А дураки — на своих.

Саммит Североатлантического альянса это продемонстрировал недвусмысленно. В итоговой декларации, подписанной всеми участниками (и даже теми, у кого, как мы думали, есть и своя, нерусофобская позиция — а значит, и особое мнение по поводу противостояния Европы с Россией), на войну с нами только в этом году заложено 70 миллиардов евро. И столько же ассигновано на 2027-й. Да, война с нами и с нашей страной, расходы на нее названы "военной поддержкой Украины" . Но это лишь лингвистическая уловка.

Европейскому общественному мнению грядущую нищету и тотальные "пушки вместо масла" продать как "защиту европейских ценностей и европейского образа жизни силами Украины" значительно проще и дешевле, чем сказать, что ЕС идет с нами воевать.

Зачинщица нынешнего — и достаточно серьезного витка прямого силового противостояния с нашей страной — Франция.

Офицеры французской армии в ранге генералов и адмиралов сегодня занимают ключевые командные должности в НАТО, возглавляя, как адмирал Пьер Вандье, всю военную трансформацию альянса. Или как генерал Эрик Маршан, которому с 1-го июля этого года подчиняются сухопутные и военно-воздушные компоненты натовских Сил союзного реагирования.

Штаб Маршана находится в Марселе, где размещен один из самых боеспособных воинских контингентов Франции — Третья дивизия. Этой дивизии был придан добавочно один из полков Иностранного легиона. Необходимые дополнения: срок развертывания — 48 часов. С момента получения приказа.

Приказ отдает в данном случае не общенатовское Центральное командование, а президент Франции. Потому что Иностранный легион подчиняется только и исключительно тому, кто находится сейчас на хозяйстве в Елисейском дворце.

Оттуда же, из Марселя, будет осуществляться оперативное управление этим натовским подразделением, которое не что иное, как коммандос. Или морпехи. Те, кто десантируется там и тогда, куда и когда это приказано.

Дислокация в Марселе, на Средиземноморье, в непосредственной близости от главной базы французских ВМС в Тулоне сообщает всю информацию о возможном направлении этого натовского удара. Не будет большой натяжкой сказать, что в прицеле этих Allied Reaction Force — наш Крым. Потому что, кроме русского полуострова, в том регионе все остальные территории — натовские

Эта же военная группировка примет участие в маневрах "Стойкий кинжал", которые Париж и его союзники запланировали на осень текущего года.

Есть и иные детали, опубличенные уже упомянутым адмиралом Пьером Вандье. Тот гигантский 140-миллиардный — помимо обычного финансирования национальных военных расходов — бюджет, о котором согласованно и без высказывания "особого мнения" договорились в Анкаре, предназначен в том числе для массированного производства как дорогих баллистических ракет, так и значительно более дешевых БПЛА.

Цель, по словам адмирала Вандье, "полностью парализовать любое перемещение войск и военной техники противника, накрыв его круглосуточным огнем. Мы должны быть готовы наносить высокоточные удары на большой глубине. Эти боеприпасы мы планируем начать получать в самое ближайшее время".

Адмирал точно не дурак: среди натовских высших офицеров идиотов в принципе не бывает. Это вам не Сырский, не Залужный. И не фанфарон Зеленский.

Пьер Вандье — хорошо образованный, опытный и очень жестокий противник. И он осмотрительно не называет нашу страну и нас, не обозначает Россию как мишень. Но адмирала все-таки выдало словоупотребление, все та же лингвистическая уловка.

"Большая глубина" — если речь о территории — в континентальной Европе есть только у одного государства, которое НАТО считает своим врагом. У Российской Федерации.

Из сказанного вполне открыто и откровенно адмиралом Вандье явствует, что воевать НАТО (уже без всяких вэсэушников) готовится с нашей страной.

Владимир Путин именно об этом и предупредил. Мир. Европу. НАТО. И Эммануэля Макрона, который был в Москве в начале февраля 2022-го.

Спустя четыре с половиной года президент России — и уже значительно жестче — в момент совещания на КП с командующими группировками, работающими в зоне СВО, и в присутствии начальника Генштаба, сказал следующее: "Должен быть продолжен анализ вовлеченности каждого подстрекателя к продолжению войны на Украине. Должен быть проведен анализ вовлеченности каждого из них в реальные боевые действия. Этот анализ нужен нам для возможного принятия ответственных решений в будущем".

Россия понимает уровень и вес всех рисков военного конфликта. И ясно, что подстрекатели — это вряд ли Испания или Албания, а также Румыния.

Речь о Париже и Берлине как главных зачинщиках и интересантах возможной новой войны Европы с нами. Сомнительно, что Макрон — с его отрицательным рейтингом у избирателей и со считаными месяцами в Елисейском дворце — это осознает.

Тем страшнее, мучительнее и необратимее станет то поражение, на которое он Францию обрекает. Вместе со всем ЕС.