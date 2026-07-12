Российская Parivision заняла второе место на престижном турнире по CS 2

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский коллектив Parivision проиграл команде 9z Team из Южной Америки в гранд-финале турнира XSE Pro League 2026 по Counter-Strike 2 со счетом 0-3.
- Призовой фонд турнира составил 1 миллион долларов, Parivision получит 140 тысяч долларов за второе место, а 9z Team — 260 тысяч долларов.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российский коллектив Parivision проиграл южноамериканской команде 9z Team в гранд-финале турнира XSE Pro League 2026 по компьютерной игре Counter-Strike 2.
Финальная серия завершилась со счетом 3-0 в пользу 9z Team. За Parivision играют россияне Джами Jame Али, Вячеслав slaxejezzz Винокуров, Владислав xiELO Лысов и Иван zweih Гогин, а также представитель Казахстана Абай HObbit Хасенов.
Турнир проходил в Гуанчжоу (Китай), его призовой фонд составил 1 миллион долларов. Parivision за второе место на турнире получат 140 тысяч долларов. Коллектив 9z Team заработал 260 тысяч.
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