Российская Parivision заняла второе место на престижном турнире по CS 2

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российский коллектив Parivision проиграл южноамериканской команде 9z Team в гранд-финале турнира XSE Pro League 2026 по компьютерной игре Counter-Strike 2.

Финальная серия завершилась со счетом 3-0 в пользу 9z Team. За Parivision играют россияне Джами Jame Али, Вячеслав slaxejezzz Винокуров, Владислав xiELO Лысов и Иван zweih Гогин, а также представитель Казахстана Абай HObbit Хасенов.