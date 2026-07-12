При атаке ВСУ на Энергодар погибли четыре человека

Краткий пересказ от РИА ИИ Четыре человека погибли при ударе ВСУ по объектам в Энергодаре, сообщил Лихачев.

Среди них — две женщины и двое мужчин.

Есть пострадавшие, один из которых находится в тяжелом состоянии.

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Четыре человека погибли при ударе ВСУ по объектам в Энергодаре, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

Сегодня утром украинские БПЛА атаковали автобусную остановку, а днем беспилотник попал в автомобиль.

"Убито <...> две женщины и двое мужчин, четверо раненых, один из которых — тяжелый", — приводит его слова пресс-служба госкорпорации.

Это произошло всего спустя два дня после консультаций представителей России МАГАТЭ в Калининграде. И сейчас, по мнению Лихачева, у агентства есть возможность доказать на деле приверженность договоренностям — как можно скорее проинформировать мировое сообщество обо всех инцидентах на территории города.

Пока же международные организации и лидеры ЕС прикрываются ширмой "европолиткорректности" либо игнорируют происходящее, отметил он.