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При атаке ВСУ на Энергодар погибли четыре человека - РИА Новости, 12.07.2026
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16:45 12.07.2026 (обновлено: 18:01 12.07.2026)
При атаке ВСУ на Энергодар погибли четыре человека

Лихачев: четыре человека погибли при атаке дронов ВСУ на объекты в Энергодаре

© Фото : пресс-служба главы ЭнергодараПоследствия удара ВСУ по Энергодару
Последствия удара ВСУ по Энергодару - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото : пресс-служба главы Энергодара
Последствия удара ВСУ по Энергодару
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четыре человека погибли при ударе ВСУ по объектам в Энергодаре, сообщил Лихачев.
  • Среди них — две женщины и двое мужчин.
  • Есть пострадавшие, один из которых находится в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Четыре человека погибли при ударе ВСУ по объектам в Энергодаре, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
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"Убито <...> две женщины и двое мужчин, четверо раненых, один из которых — тяжелый", — приводит его слова пресс-служба госкорпорации.
Это произошло всего спустя два дня после консультаций представителей России и МАГАТЭ в Калининграде. И сейчас, по мнению Лихачева, у агентства есть возможность доказать на деле приверженность договоренностям — как можно скорее проинформировать мировое сообщество обо всех инцидентах на территории города.
Пока же международные организации и лидеры ЕС прикрываются ширмой "европолиткорректности" либо игнорируют происходящее, отметил он.
Всего с 27 апреля жертвами ударов ВСУ по Энергодару стали 11 мирных жителей, а число пострадавших исчисляется десятками, добавил глава корпорации.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЭнергодарВооруженные силы УкраиныАлексей ЛихачевКалининградРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭ
 
 
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