Губернатор Забайкальского края оценил ситуацию с топливом

Краткий пересказ от РИА ИИ Ситуацию с дефицитом топлива в Забайкальском крае удалось переломить, поставки в регион увеличены.

Губернатор Александр Осипов предложил создавать в стране сеть малых НПЗ.

Усиление поставок топлива в Забайкальский край стало результатом оперативного совещания, проведенного заместителем председателя правительства России Александром Новаком.

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Ситуацию с дефицитом топлива в Забайкальском крае удалось переломить, поставки в регион увеличены, сообщил губернатор Александр Осипов.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин собрал совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Осипов, выступая с докладом, рассказал о ситуации с поставками топлива в регион, а также предложил создавать в стране сеть малых НПЗ.

"Вся эта неделя прошла для нас в решении одной задачи - преодолеть топливный дефицит. Переломить ситуацию удалось, но говорить, что проблема полностью решена, пока рано", - написал губернатор в своем канале на платформе " Макс ".

По его словам, работа в направлении решения проблемы шла практически круглосуточно.

"Постоянно были на связи с правительством России, нефтяными компаниями, владельцами АЗС, железной дорогой. Заместитель председателя правительства России Александр Новак оперативно провел совещание, по итогам которого были усилены поставки топлива в Забайкальский край", - отметил глава региона.