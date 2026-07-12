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Губернатор Забайкальского края оценил ситуацию с топливом - РИА Новости, 12.07.2026
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14:51 12.07.2026
Губернатор Забайкальского края оценил ситуацию с топливом

Осипов: в Забайкальском крае удалось переломить ситуацию с дефицитом топлива

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРабота АЗС
Работа АЗС - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ситуацию с дефицитом топлива в Забайкальском крае удалось переломить, поставки в регион увеличены.
  • Губернатор Александр Осипов предложил создавать в стране сеть малых НПЗ.
  • Усиление поставок топлива в Забайкальский край стало результатом оперативного совещания, проведенного заместителем председателя правительства России Александром Новаком.
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Ситуацию с дефицитом топлива в Забайкальском крае удалось переломить, поставки в регион увеличены, сообщил губернатор Александр Осипов.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин собрал совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Осипов, выступая с докладом, рассказал о ситуации с поставками топлива в регион, а также предложил создавать в стране сеть малых НПЗ.
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"Вся эта неделя прошла для нас в решении одной задачи - преодолеть топливный дефицит. Переломить ситуацию удалось, но говорить, что проблема полностью решена, пока рано", - написал губернатор в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, работа в направлении решения проблемы шла практически круглосуточно.
"Постоянно были на связи с правительством России, нефтяными компаниями, владельцами АЗС, железной дорогой. Заместитель председателя правительства России Александр Новак оперативно провел совещание, по итогам которого были усилены поставки топлива в Забайкальский край", - отметил глава региона.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.
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РоссияЗабайкальский крайАлександр ОсиповАлександр НовакВладимир ПутинФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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