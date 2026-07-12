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Англичане погасили Холанда. А без него Норвегии на ЧМ-2026 делать нечего - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
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Футбол
 
03:00 12.07.2026 (обновлено: 05:33 12.07.2026)
Англичане погасили Холанда. А без него Норвегии на ЧМ-2026 делать нечего

Сборная Англии со счетом 2:1 победила норвежцев и вышла в полуфинал ЧМ-2026

© REUTERS / Dylan MartinezЭрлинг Холанд
Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© REUTERS / Dylan Martinez
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Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
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Сборная Англии, 60 лет не побеждавшая на чемпионате мира по футболу, снова близка к цели. В субботу команда Томаса Тухеля обыграла норвежцев в четвертьфинале североамериканского ЧМ-2026 — РИА Новости Спорт рассказывает о мощном камбеке родоначальников футбола и прощании с мундиалем симпатичного скандинавского коллектива.

Холанд против всех

Несмотря на то, что лидерами гонки бомбардиров идут аргентинец Лионель Месси и Килиан Мбаппе из Франции (по восемь мячей), именно Эрлинг Холанд с семью голами видится главной персоной нынешнего мундиаля. На данный момент так точно: он стал героем соцсетей благодаря тьме шуточных, пародийных и ИИ-роликов, да и на поле ему равных нет. В прошлом раунде "викинги" сенсационно выбили бразильцев, а высоченный форвард оформил дубль.
И кто бы мог назвать в паре Норвегия – Англия вторую сборную тотальным фаворитом? "Три льва" страдали в матче против ДР Конго в 1/16 финала, да и с Мексикой в меньшинстве пришло помучиться. Так что эта четвертьфинальная пара могла удивить. Как-никак "викинги" поймали кураж и, словно Исландия на Евро-2016, готовились продлить скандинавскую сказку и отправить Гарри Кейна и компанию домой.
Интересный факт: в официальных очных противостояниях у норвежцев больше побед, чем у англичан — 2-1 плюс одна ничья.
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Но сегодня Эрлинга будто не было

В Майами команды заняли выжидательную позицию, из-за чего первый тайм получился не самым событийным, но все же нескучным. Первый более-менее опасный момент мы увидели по прошествии 18 минут… Зато как расцвела игра после забитого мяча!
Итак, на 36-й минуте норвежцы "обобрали" Кейна в центре поля (без нарушения, как решил судья), а Андреас Шельдеруп с левого края штрафной по сумасшедшей траектории отправил мяч в ворота Джордана Пикфорда, который оказался не готов к этому удару. Английский вратарь, кстати, провел сегодня 18-й матч за свою сборную, что стало рекордным показателем для команды "трех львов". И тут такая ошибка.
© REUTERS / NATHAN RAY SEEBECKФутболисты сборной Норвегии
Футболисты сборной Норвегии - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© REUTERS / NATHAN RAY SEEBECK
Футболисты сборной Норвегии
Пока Александр Серлот жадничал при выходе "два в один" и не отдавал передачу на Холанда, провалившегося этим вечером, сборная Англии сравняла счет. Джуд Беллингем на второй добавленной минуте напомнил скандинавам, кто фаворит встречи, и после паса Энтони Гордона и прохода мимо двух защитников поразил дальний угол. А ведь еще Кейн перед перерывом забил, но взятие ворот из-за офсайда отменили.
Что ж, отменил Клеман Тюрпен гол Англии — во второй половине встречи он не засчитал и гол норвежцев, когда Холанд решил потолкаться в штрафной. От системы VAR не скроешься, видеоповтор остается на страже спортивной справедливости.
© REUTERS / Dylan MartinezЭрлинг Холанд
Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© REUTERS / Dylan Martinez
Эрлинг Холанд
Оставшись без Деклана Райса, англичане начали менее искусно подходить к воротам Эрьяна Нюланда. Что не отменяет того факта, что временами норвежская оборона проваливалась, но Бакайо Сака не смог за это "викингов" наказать. Хотя и сами футболисты в белом не блистали в защите: Пикфорд заметно нервничал, и спасибо перекладине, что для англичан все не закончилось в основное время...
Закончилось в дополнительное. Но не для англичан, а для норвежцев — виновником поражения стал голкипер, который отбил мяч перед собой, и набежавший Джуд Беллингем оформил дубль. Следом Джед-Хотеп Спенс заработал — казалось бы — явный пенальти, но арбитр углядел, что англичанин сам спровоцировал столкновение с соперником, и одиннадцатиметровый отменил.
ЧМ по футболу 2026
12 июля 2026 • начало в 00:00
Закончен (ДВ)
Норвегия
1 : 2
Англия
36‎’‎ • Андреас Шельдеруп
(Мартин Эдегор)
45‎’‎ • Джуд Беллингем
(Энтони Гордон)
93‎’‎ • Джуд Беллингем
Календарь Турнирная таблица История встреч
© REUTERS / SAM NAVARROДжуд Беллингем
Джуд Беллингем - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© REUTERS / SAM NAVARRO
Джуд Беллингем
Однако это скандинавам не помогло.
Не спаслись, не затащили фаворита в серию пенальти. Хотя вратарь, как мог, оберегал "викингов" от третьего гола и сохранял интригу до финального свистка. Все равно красавцы! Норвежцы очаровали на этом мировом первенстве и, запрыгнув в четвертьфинал, вошли в восьмерку лучших команд на планете. Но сегодня их североамериканское приключение подошло к концу: английские "рыцари" оказались "викингам" не по зубам.

Ждем битву родоначальников футбола с Месси

С Мбаппе встреча может случиться лишь в финальной встрече (правда, для начала французам нужно пройти чемпионов Европы испанцев), а вот в полуфинале заруба Кейна, неожиданно пропавшего в штрафной норвежцев, с Лео почти неизбежна. В 4:00 мск сборная Аргентины, сотворившая великий камбек во встрече с египтянами, разберется со швейцарцами и сделает еще один шаг навстречу защите чемпионского титула. И в случае ожидаемого успеха южноамериканцев над европейцами мы получим крутое противостояние Англия VS Аргентина.
Пройдет оно 15 июля в 22:00 по московскому времени. Кульминация ЧМ-2026 все ближе и ближе!
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ФутболЭрлинг ХоландЧМ по футболу 2026СпортАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортНорвегияАнглия
 
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