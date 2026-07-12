Минпросвещения дало рекомендации по выбору сюжетов мобильных игр для детей

Краткий пересказ от РИА ИИ Минпросвещения РФ рекомендует отдавать предпочтение обучающим, спасательным или развивающим сюжетам мобильных и компьютерных игр для детей.

Ведомство также рекомендует фильтровать травмирующий материал, обучать детей критическому мышлению и развивать их эмоциональную устойчивость.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Минпросвещения РФ рекомендует отдавать предпочтение обучающим, спасательным или развивающим сюжетам мобильных и компьютерных игр для детей, следует из письма ведомства регионам, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно документу, в случае допуска детей к мобильным и компьютерным играм рекомендуется отдавать предпочтение обучающим, спасательным или развивающим сюжетам, предварительно проверенным на безопасность.