Рейтинг@Mail.ru
Биолог назвал самые грибные места в Подмосковье - РИА Новости, 12.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 12.07.2026
Биолог назвал самые грибные места в Подмосковье

Биолог Федоров назвал самые грибные места в Подмосковье в июле

© Дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области. С.В. ТеплуховПодосиновик
Подосиновик - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области. С.В. Теплухов
Подосиновик. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Богородский округ, леса вокруг Егорьевска, Старая Купавна, а также Щелковский и Волоколамский городские округа — самые популярные места для сбора грибов в Подмосковье в июле.
  • За белыми грибами рекомендуется отправляться в Коломну, Чехов или Дмитровский район, а лисички чаще всего встречаются в Наро-Фоминске, Мытищинском лесопарке, а также на востоке области — в окрестностях Орехово-Зуево и Луховиц.
  • Высокая влажность в июле способствует активному росту плодовых тел, но также повышает риск поражения грибов личинками.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Богородский округ, леса вокруг Егорьевска, Старая Купавна, а также Щелковский и Волоколамский городские округа — самые популярные места для сбора грибов Подмосковья в июле, сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
Ранее биолог рассказал агентству о том, что уже к середине июля в Подмосковье ожидается обильный урожай белых грибов, подосиновиков, подберезовиков, маслят, моховиков, летних опят, шампиньонов, а также лисичек и сыроежек.
Грибы - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Врач предупредила об опасности чрезмерного употребления грибов
19 октября 2025, 04:06
"Подмосковье славится хвойными и смешанными лесами, которые подходят для "тихой охоты" в июле. Высокой популярностью у грибников традиционно пользуются Богородский округ, в частности, окрестности деревни Тимково, леса вблизи Егорьевска и Старая Купавна. В числе самых востребованных грибных локаций — Щелковский и Волоколамский городские округа", — уточнил биолог.
По словам Федорова, наиболее перспективными для сбора грибов остаются экологичные районы с развитой лесной зоной, он также выделил направления по конкретным видам грибов.
"Так, за белыми грибами рекомендуется отправляться в Коломну, Чехов или Дмитровский район. Лисички чаще всего встречаются в Наро-Фоминске, Мытищинском лесопарке, а также на востоке области — в окрестностях Орехово-Зуево и Луховиц", — перечислил он.
Биолог добавил, что дополнительным плюсом для грибной охоты в июле служит высокая влажность, которая способствует активному росту плодовых тел, хотя и повышает риск поражения грибов личинками.
"В середине лета пик роста приходится на лисички и сыроежки, но при внимательном осмотре можно собрать и немало благородных грибов. Главное правило — собирать только хорошо знакомые виды, не брать червивые грибы и избегать территорий вблизи трасс и промышленных зон", — подытожил Федоров.
Туристы на острове Валаам - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Спасатели назвали предметы, необходимые для вынужденной ночевки в лесу
24 июня, 02:54
 
ЕгорьевскСтарая КупавнаМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала