Биолог назвал самые грибные места в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Богородский округ, леса вокруг Егорьевска, Старая Купавна, а также Щелковский и Волоколамский городские округа — самые популярные места для сбора грибов в Подмосковье в июле.
- За белыми грибами рекомендуется отправляться в Коломну, Чехов или Дмитровский район, а лисички чаще всего встречаются в Наро-Фоминске, Мытищинском лесопарке, а также на востоке области — в окрестностях Орехово-Зуево и Луховиц.
- Высокая влажность в июле способствует активному росту плодовых тел, но также повышает риск поражения грибов личинками.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Богородский округ, леса вокруг Егорьевска, Старая Купавна, а также Щелковский и Волоколамский городские округа — самые популярные места для сбора грибов Подмосковья в июле, сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
Ранее биолог рассказал агентству о том, что уже к середине июля в Подмосковье ожидается обильный урожай белых грибов, подосиновиков, подберезовиков, маслят, моховиков, летних опят, шампиньонов, а также лисичек и сыроежек.
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"Подмосковье славится хвойными и смешанными лесами, которые подходят для "тихой охоты" в июле. Высокой популярностью у грибников традиционно пользуются Богородский округ, в частности, окрестности деревни Тимково, леса вблизи Егорьевска и Старая Купавна. В числе самых востребованных грибных локаций — Щелковский и Волоколамский городские округа", — уточнил биолог.
По словам Федорова, наиболее перспективными для сбора грибов остаются экологичные районы с развитой лесной зоной, он также выделил направления по конкретным видам грибов.
"Так, за белыми грибами рекомендуется отправляться в Коломну, Чехов или Дмитровский район. Лисички чаще всего встречаются в Наро-Фоминске, Мытищинском лесопарке, а также на востоке области — в окрестностях Орехово-Зуево и Луховиц", — перечислил он.
Биолог добавил, что дополнительным плюсом для грибной охоты в июле служит высокая влажность, которая способствует активному росту плодовых тел, хотя и повышает риск поражения грибов личинками.
"В середине лета пик роста приходится на лисички и сыроежки, но при внимательном осмотре можно собрать и немало благородных грибов. Главное правило — собирать только хорошо знакомые виды, не брать червивые грибы и избегать территорий вблизи трасс и промышленных зон", — подытожил Федоров.