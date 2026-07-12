Биолог назвал самые грибные места в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ Богородский округ, леса вокруг Егорьевска, Старая Купавна, а также Щелковский и Волоколамский городские округа — самые популярные места для сбора грибов в Подмосковье в июле.

За белыми грибами рекомендуется отправляться в Коломну, Чехов или Дмитровский район, а лисички чаще всего встречаются в Наро-Фоминске, Мытищинском лесопарке, а также на востоке области — в окрестностях Орехово-Зуево и Луховиц.

Высокая влажность в июле способствует активному росту плодовых тел, но также повышает риск поражения грибов личинками.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Богородский округ, леса вокруг Егорьевска, Старая Купавна, а также Щелковский и Волоколамский городские округа — самые популярные места для сбора грибов Подмосковья в июле, сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

Ранее биолог рассказал агентству о том, что уже к середине июля в Подмосковье ожидается обильный урожай белых грибов, подосиновиков, подберезовиков, маслят, моховиков, летних опят, шампиньонов, а также лисичек и сыроежек.

"Подмосковье славится хвойными и смешанными лесами, которые подходят для "тихой охоты" в июле. Высокой популярностью у грибников традиционно пользуются Богородский округ, в частности, окрестности деревни Тимково, леса вблизи Егорьевска и Старая Купавна. В числе самых востребованных грибных локаций — Щелковский и Волоколамский городские округа", — уточнил биолог.

По словам Федорова, наиболее перспективными для сбора грибов остаются экологичные районы с развитой лесной зоной, он также выделил направления по конкретным видам грибов.

"Так, за белыми грибами рекомендуется отправляться в Коломну, Чехов или Дмитровский район. Лисички чаще всего встречаются в Наро-Фоминске, Мытищинском лесопарке, а также на востоке области — в окрестностях Орехово-Зуево и Луховиц", — перечислил он.

Биолог добавил, что дополнительным плюсом для грибной охоты в июле служит высокая влажность, которая способствует активному росту плодовых тел, хотя и повышает риск поражения грибов личинками.