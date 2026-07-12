Макгрегор — Холлоуэй 2: смотреть онлайн реванш на UFC 329

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор утром воскресенья проведет реванш против американца гавайского происхождения, бывшего обладателя пояса лиги в полулегком весе Макса Холлоуэя.
Турнир UFC 329 проходит в Лас-Вегасе. Ориентировочно Макгрегор и Холлоуэй выйдут в октагон около 06:00 по московскому времени.
- Онлайн-трансляция доступна на официальном сервисе UFC Fight Pass и онлайн-платформе "Кинопоиск". На общедоступном телевидении эфир стартовал в 03:00 мск.