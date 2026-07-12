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Макгрегор — Холлоуэй 2: смотреть онлайн реванш на UFC 329 - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
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Единоборства
 
03:55 12.07.2026

Макгрегор — Холлоуэй 2: смотреть онлайн реванш на UFC 329

© UFC Конор Макгрегор
Конор Макгрегор - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© UFC
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор утром воскресенья проведет реванш против американца гавайского происхождения, бывшего обладателя пояса лиги в полулегком весе Макса Холлоуэя.
Турнир UFC 329 проходит в Лас-Вегасе. Ориентировочно Макгрегор и Холлоуэй выйдут в октагон около 06:00 по московскому времени.
  • Онлайн-трансляция доступна на официальном сервисе UFC Fight Pass и онлайн-платформе "Кинопоиск". На общедоступном телевидении эфир стартовал в 03:00 мск.
Конор Макгрегор - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
Макгрегор против Холлоуэя: анонс боя UFC 12 июля 2026, где смотреть в России и во сколько начало
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