В Энергодаре с 27 апреля погибли 11 мирных жителей, сообщил Лихачев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С 27 апреля в Энергодаре погибли 11 гражданских лиц.
- Боевой дрон ВСУ ударил по автобусной остановке в Энергодаре, погибла женщина, еще четыре человека получили ранения.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Одиннадцать гражданских лиц погибли в Энергодаре с 27 апреля, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.
Ранее глава Энергодара Максим Пухов сообщил, что дрон ВСУ ударил по автобусной остановке, в результате погибла женщина, еще четыре человека получили ранения. Возбуждено уголовное дело о теракте.
"А происходит то, что боевой дрон воскресным утром залетает в автобусную остановку (в Энергодаре - ред.) и поражает обычных людей, всех, кто там находился! С 27 апреля – с начала масштабной эскалации - это уже 11 погибших гражданских. Число раненых исчисляется десятками", - сказал Лихачев.