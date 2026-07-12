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В Энергодаре с 27 апреля погибли 11 мирных жителей, сообщил Лихачев - РИА Новости, 12.07.2026
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16:48 12.07.2026 (обновлено: 16:59 12.07.2026)
В Энергодаре с 27 апреля погибли 11 мирных жителей, сообщил Лихачев

Лихачев: в Энергодаре с 27 апреля из-за атак ВСУ погибли 11 мирных жителей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 27 апреля в Энергодаре погибли 11 гражданских лиц.
  • Боевой дрон ВСУ ударил по автобусной остановке в Энергодаре, погибла женщина, еще четыре человека получили ранения.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Одиннадцать гражданских лиц погибли в Энергодаре с 27 апреля, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.
Ранее глава Энергодара Максим Пухов сообщил, что дрон ВСУ ударил по автобусной остановке, в результате погибла женщина, еще четыре человека получили ранения. Возбуждено уголовное дело о теракте.
"А происходит то, что боевой дрон воскресным утром залетает в автобусную остановку (в Энергодаре - ред.) и поражает обычных людей, всех, кто там находился! С 27 апреля – с начала масштабной эскалации - это уже 11 погибших гражданских. Число раненых исчисляется десятками", - сказал Лихачев.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарАлексей Лихачев
 
 
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