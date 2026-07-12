В Кронштадте ликвидировали открытое горение в эллингах

Краткий пересказ от РИА ИИ Открытое горение в эллингах в Кронштадте ликвидировано в 10:21.

В результате пожара на площади 600 квадратных метров пострадала женщина, она госпитализирована.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Открытое горение в эллингах в Кронштадте ликвидировано, сообщает ГУМЧС по Санкт-Петербургу.

Ранее сообщалось, что происходило горение эллингов на площади 600 квадратных метров. В результате пожара пострадала женщина, она госпитализирована в медицинское учреждение. В 09:34 пожар был локализован.

"В 10:21 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении