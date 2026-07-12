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В Кронштадте ликвидировали открытое горение в эллингах - РИА Новости, 12.07.2026
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11:07 12.07.2026 (обновлено: 13:56 12.07.2026)
В Кронштадте ликвидировали открытое горение в эллингах

Открытое горение в эллингах в Кронштадте потушили

© Фото : ГУ МЧС России по Санкт-ПетербургуЛиквидация пожара в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга
Ликвидация пожара в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
Ликвидация пожара в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Открытое горение в эллингах в Кронштадте ликвидировано в 10:21.
  • В результате пожара на площади 600 квадратных метров пострадала женщина, она госпитализирована.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Открытое горение в эллингах в Кронштадте ликвидировано, сообщает ГУМЧС по Санкт-Петербургу.
Ранее сообщалось, что происходило горение эллингов на площади 600 квадратных метров. В результате пожара пострадала женщина, она госпитализирована в медицинское учреждение. В 09:34 пожар был локализован.
"В 10:21 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 5 единиц техники и 25 человек.
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ПроисшествияКронштадтСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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