В Кронштадте загорелись эллинги на площади 600 квадратов

Краткий пересказ от РИА ИИ В Кронштадте произошел пожар в эллингах на площади 600 квадратных метров.

В результате пожара пострадала женщина, она госпитализирована.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Пожар произошел в эллингах на площади 600 квадратных метров в Кронштадте, пострадала женщина, сообщает ГУМЧС по Санкт-Петербургу.

"Происходит горение эллингов на площади 600 квадратных метров. В 06:15 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в результате пожара пострадала женщина, она госпитализирована.