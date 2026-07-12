В Кронштадте загорелись эллинги на площади 600 квадратов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кронштадте произошел пожар в эллингах на площади 600 квадратных метров.
- В результате пожара пострадала женщина, она госпитализирована.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Пожар произошел в эллингах на площади 600 квадратных метров в Кронштадте, пострадала женщина, сообщает ГУМЧС по Санкт-Петербургу.
"Происходит горение эллингов на площади 600 квадратных метров. В 06:15 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в результате пожара пострадала женщина, она госпитализирована.
К ликвидации пожара от МЧС привлечено пять единиц техники и 25 человек.
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7 декабря 2025, 10:33