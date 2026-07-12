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В Кронштадте загорелись эллинги на площади 600 квадратов - РИА Новости, 12.07.2026
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09:26 12.07.2026 (обновлено: 10:48 12.07.2026)
В Кронштадте загорелись эллинги на площади 600 квадратов

В Кронштадте загорелись эллинги, пострадала женщина

© Фото : ГУ МЧС России по Санкт-ПетербургуЛиквидация пожара в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга
Ликвидация пожара в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
Ликвидация пожара в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кронштадте произошел пожар в эллингах на площади 600 квадратных метров.
  • В результате пожара пострадала женщина, она госпитализирована.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Пожар произошел в эллингах на площади 600 квадратных метров в Кронштадте, пострадала женщина, сообщает ГУМЧС по Санкт-Петербургу.
"Происходит горение эллингов на площади 600 квадратных метров. В 06:15 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в результате пожара пострадала женщина, она госпитализирована.
К ликвидации пожара от МЧС привлечено пять единиц техники и 25 человек.
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ПроисшествияКронштадтСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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