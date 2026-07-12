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Беженка рассказала, сколько детей оставалось на окраине Константиновки - РИА Новости, 12.07.2026
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09:21 12.07.2026 (обновлено: 10:31 12.07.2026)
Беженка рассказала, сколько детей оставалось на окраине Константиновки

Седашова: около 30 детей на окраине Константиновки ждали прихода ВС России

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВС РФ освободили районы Константиновки в ДНР
ВС РФ освободили районы Константиновки в ДНР - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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ВС РФ освободили районы Константиновки в ДНР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 30 детей вместе с семьями оставались в поселке Красный Октябрь на окраине Константиновки до ее освобождения.
  • Многие семьи с детьми уехали вглубь территории Украины, не выдержав боевых действий.
  • Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил о полном освобождении Константиновки 3 июля.
ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Около 30 детей вместе с семьями, ожидавшими прихода российских войск, оставались в поселке Красный Октябрь на окраине Константиновки до освобождения города, рассказала РИА Новости жительница города Елена Седашова.
Первые беженцы из Константиновки были эвакуированы в пункты временного размещения в начале июля.
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По ее словам, многие семьи с детьми, не выдержав боевых действий, уехали вглубь территории Украины.
"У нас в поселке, кого я знаю, было около 30 детей, это кого знаю… Все хотели в Россию, никто не хотел на Украину", - сказала беженка.
Она добавила, что многие семьи не могли выехать из Константиновки, поскольку сотрудники ТЦК на блокпостах мобилизовали мужчин призывного возраста.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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