Краткий пересказ от РИА ИИ
- Около 30 детей вместе с семьями оставались в поселке Красный Октябрь на окраине Константиновки до ее освобождения.
- Многие семьи с детьми уехали вглубь территории Украины, не выдержав боевых действий.
- Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил о полном освобождении Константиновки 3 июля.
ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Около 30 детей вместе с семьями, ожидавшими прихода российских войск, оставались в поселке Красный Октябрь на окраине Константиновки до освобождения города, рассказала РИА Новости жительница города Елена Седашова.
Первые беженцы из Константиновки были эвакуированы в пункты временного размещения в начале июля.
По ее словам, многие семьи с детьми, не выдержав боевых действий, уехали вглубь территории Украины.
"У нас в поселке, кого я знаю, было около 30 детей, это кого знаю… Все хотели в Россию, никто не хотел на Украину", - сказала беженка.
Она добавила, что многие семьи не могли выехать из Константиновки, поскольку сотрудники ТЦК на блокпостах мобилизовали мужчин призывного возраста.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.