Краткий пересказ от РИА ИИ Около 30 детей вместе с семьями оставались в поселке Красный Октябрь на окраине Константиновки до ее освобождения.

Многие семьи с детьми уехали вглубь территории Украины, не выдержав боевых действий.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил о полном освобождении Константиновки 3 июля.

ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Около 30 детей вместе с семьями, ожидавшими прихода российских войск, оставались в поселке Красный Октябрь на окраине Константиновки до освобождения города, рассказала РИА Новости жительница города Елена Седашова.

Первые беженцы из Константиновки были эвакуированы в пункты временного размещения в начале июля.

По ее словам, многие семьи с детьми, не выдержав боевых действий, уехали вглубь территории Украины

"У нас в поселке, кого я знаю, было около 30 детей, это кого знаю… Все хотели в Россию, никто не хотел на Украину", - сказала беженка.

Она добавила, что многие семьи не могли выехать из Константиновки, поскольку сотрудники ТЦК на блокпостах мобилизовали мужчин призывного возраста.