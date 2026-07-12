Макгрегор против Холлоуэя: анонс боя 12 июля, где смотреть и во сколько

РИА Новости Спорт анонсирует грандиозный турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в главном событии которого против бывшего обладателя пояса из США Макса Холлоуэя выступит экс-чемпион лиги в двух весовых категориях, ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор, не выходивший в октагон на протяжении пяти лет.

Турнир UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 Статус боя Главное событие вечера Дата и время (МСК) 12 июля 2026 Место проведения арена T-Mobile, Лас-Вегас, США Весовая категория полусредняя (до 77 кг) Раунды 5 × 5 минут ТВ-трансляция РФ UFC Fight Pass / Кинопоиск Текстовая онлайн-трансляция РИА Новости Спорт

Где смотреть бой Макгрегор — Холлоуэй 12 июля 2026

Несмотря на то, что в выходные внимание будет приковано к другим городам Северной Америке, где проходит четвертьфинальная стадия чемпионата мира по футболу (на воскресную ночь выпадут матчи англичан против норвежцев и аргентинцев против швейцарцев), главные бои UFC 329 будут показаны на общедоступном ТВ. Включая реванш Макгрегора с Холлоуэем, чей поединок точно закончится к семи утра по Москве.

ТВ-трансляция боя в России

Смотреть бесплатно прямой эфир можно с 03:00 мск.

Онлайн-трансляция на легальных сервисах

На платформе UFC Fight Pass и Кинопоиске по подписке будет показана прямая трансляция всего шоу (кард турнира начнется в 00:00 мск).

Во сколько начнется бой Макгрегор — Холлоуэй

Часовой пояс Начало prelims Начало main card Ориентировочное время главного боя МСК (UTC+3) 00:00 04:00 06:00 Екатеринбург (UTC+5) 02:00 06:00 08:00 Новосибирск (UTC+7) 04:00 08:00 10:00 Владивосток (UTC+10) 07:00 11:00 13:00

© Соцсети бойца ММА Конор Макгрегор © Соцсети бойца ММА Конор Макгрегор

Полный кард боев турнира UFC 12 июля 2026

Главное событие: Макгрегор против Холлоуэя

Конор Макгрегор — самый мощный проект в истории главного ММА-промоушена мира. Он ворвался в UFC в 2013-м и буквально за три года добрался до статуса самой узнаваемой персоны из мира смешанных единоборств. В первую очередь этому поспособствовали 13-секундный нокаут Жозе Алду и становление первым двойным чемпионом в истории UFC. Также заметим, что ирландец умело раскручивал свои бои благодаря изощренному, порой переходящему рамки трештоку. Это сделало его самым "продаваемым" бойцом в истории. Ну и не забудем, что босс UFC Дэйна Уайт и промоушен умело "вели" Макгрегора, уберегая от борцов и прочих стилистически неудобных оппонентов.

А потом Конор сходил в бокс, заработав баснословные деньги за поединок против Флойда Мэйуэзера-младшего, и разбогател. Мотивации стало меньше, так что мало кого удивило, что в октябре 2018 года в самом кассовом поединке в истории Печально Известный сдался россиянину Хабибу Нурмагомедову и снова пропал на два года.

© AP Photo / John Locher Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор во время боя в Лас-Вегасе © AP Photo / John Locher Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор во время боя в Лас-Вегасе

После этого — продолжение падения. Победа над старым Дональдом "Ковбоем" Серроне и два досрочных поражения от Дастина Порье. Сначала американец отправил Макгрегора в нокаут, а затем поединок закончился из-за перелома лодыжки у суперзвезды ММА.

Нога треснула в июле 2021 года. И с того момента Конор не выходил в октагон. Но из повестки не выпадал: Макгрегор без конца попадал в скандалы с изнасилованиями и избиениями, баллотировался в президенты и ездил в Белый дом, становился многодетным отцом и боролся со всеми возможными зависимостями, без конца анонсировал возвращения/уходы из спорта и открывал для себя новые сферы бизнеса. Например, Печально Известный стал совладельцем кулачной лиги BKFC.

© Соцсети бойца ММА Дональд Трамп и Конор Макгрегор © Соцсети бойца ММА Дональд Трамп и Конор Макгрегор

Мог ли кто-то поверить, что Конор вернется? С каждом годом надежды становилось все меньше. Но 38-летний Конор заскучал и надумал подраться в Белом доме. Не срослось — теперь его бой примет Лас-Вегас. И это будет грандиозный реванш против такой же затухающей звезды.

Но все же более активной. В отличие от Макгрегора, 34-летний Макс Холлоуэй не позволял себе больших простоев. И пускай он подходит к поединку против Конора с двумя разгромными поражениями в трех последних боях, он не заржавел и имеет куда лучшее "кардио", нежели Печально Известный. Неслучайно сторона Конора пыталась продавить UFC на то, чтобы провести в мэйн ивенте трехраундовый бой — на 25-минутной дистанции Макгрегор выдохнется, поэтому постарается вырубить Благословенного как можно раньше... В противном случае его ждет кошмарная ночь и забвение.

Кто фаворит? Коэффициенты букмекеров таковы: 1.75 против 2.1 не в пользу Конора Макгрегора.

© UFC Расклады перед главным боем UFC 329 © UFC Расклады перед главным боем UFC 329

Главный кард

Помимо реванша Конора против Макса, здесь выделяются топовые бои в легком весе Бенуа Сен-Дени против Пэдди Пимблетта (соглавное событие вечера) и Кори Сэндхаген против Марио Баутисты в легчайшем дивизионе.

Боец 1 Рекорд (W-L-D) Весовая категория Боец 2 Рекорд (W-L-D) Конор Макгрегор 22-6 полусредняя Макс Холлоуэй 26-8 Бенуа Сен-Дени 17-3 легкая Пэдди Пимблетт 23-4 Кори Сэндхаген 18-6 легчайшая Марио Баутиста 17-3 Брэндон Ройвал 17-9 наилегчайшая Лонир Кавана 10-1 Бобби Грин 35-17-1 легкая Терренс Маккинни 18-8

Предварительный кард

Здесь фанатов заинтересует бой россиянина Никиты Крылова против бывшего чемпиона UFC Роберта Уиттакера, дебют в лиге топового борца Гейбла Стивесона и поединок опального экс-чемпиона промоушена Коди Гарбрандта.

Боец 1 Рекорд (W-L-D) Весовая категория Боец 2 Рекорд (W-L-D) Роберт Уиттакер 26-9 полутяжелая Никита Крылов 31-11 Гейбл Стивесон 3-0 тяжелая Элиша Эллисон 5-2 Люк Райли 13-0 полулегкая Кай Камака 18-7 Дамиан Пинас 9-1 средняя Сезар Алмейда 7-2 Коди Гарбрандт 15-7 легчайшая Адриан Янез 17-6-1 Трейси Кортес 12-3 наилегчайшая Ван Цун 9-1 Коди Дёрден 18-10-1 наилегчайшая Алессандро Коста 16-5 Райан Гандра 9-1 средняя Закари Риз 10-3 Фарид Башарат 15-0 легчайшая Джон Гарза 6-1

© UFC Конор Макгрегор © UFC Конор Макгрегор

Форма бойцов перед реваншем

Последние бои Конора Макгрегора

Дата Соперник Результат Способ Раунд июл 2021 Дастин Порье Поражение KO 1 янв 2021 Дастин Порье Поражение ТKO 2 янв 2020 Дональд Серроне Победа KO 1

Последние бои Макса Холлоуэя

Дата Соперник Результат Способ Раунд мар 2026 Чарльз Оливейра Поражение DEC 5 июл 2025 Дастин Порье Победа DEC 5 окт 2024 Илия Топурия Поражение KO 3

© UFC Макс Холлоуэй © UFC Макс Холлоуэй

История личных встреч

Всего боёв 1 Победы Макгрегора 1 Победы Холлоуэя 0 Способ Единогласное решение

Первый бой 2013 года

Бойцы уже делили октагон 13 лет назад: их история противостояний началась на турнире UFC Fight Night 26 в Бостоне, где Макгрегор уверенно победил единогласным решением судей по итогам трех раундов (30-27 на двух карточках и разгромные 30-26 на третьей). Тогда соперники бились в полулегком весе, и совсем "зеленый" Макс выглядел в клетке не только зажатым, но и значительно меньше ирландца. Впрочем, не улетел в нокаут, не проиграл досрочно новому флагману UFC, что для Холлоуэя образца 2013 года было неплохим достижением.

В этом году задача продержаться всю дистанцию стоит уже перед Конором, чей простой насчитывает пять лет.

Ключевая статистика бойцов

Сравнение ударной техники

Нас ждет встреча двух шикарных нокаутеров. У Макгрегора 19 побед КО/ТКО из 22 викторий; у Холлоуэя показатель похуже, но все равно достойный — 12 из 27.

Критерий Конор Макгрегор Макс Хэллоуэй Точность ударов 50% 48% Выброшено акцентированных ударов 1204 7647 Успешных акцентированных ударов 599 3681 Наносит акц. ударов за минуту 5.32 6.91 Пропускает акц. ударов за минуту 4.66 4.61 Защита от акц. ударов 54% 59%

© Фото : UFC Russia Конор Макгрегор против Дастина Порье © Фото : UFC Russia Конор Макгрегор против Дастина Порье

Борьба и защита от тейкдаунов

Тут статистика лишь подтверждает, что работа в партере тяжело дается участникам главного события вечера.

Критерий Конор Макгрегор Макс Хэллоуэй Успешность тейкдаунов 0% 27% Попыток тейкдаунов 9 15 (4 успешные) Защита от тейкдаунов 67% 81%

Что говорят Макгрегор и Холлоуэй перед боем

Конор Макгрегор в разговоре с пресс-службой UFC:

« "Холлоуэй — восхитительный боец, но он не на моем уровне. Я на уровень выше — по навыкам, психологически, физически. Я скоростнее, мощнее, умнее, подтянутее, свежее. Я отправил Макса спать в прошлом бою и планирую сделать это снова".

Макс Холлоуэй в интервью Full Send MMA:

« "Все говорят: "Если Конор победит, он должен получить бой против Джастина Гэтжи или Ислама Махачева". Но послушайте, для танго нужны двое. А я как раз нахожусь на другой стороне. Так что я пробью себе дорогу к титулу, побив Макгрегора".

© Фотография из соцсетей Макс Холлоуэй © Фотография из соцсетей Макс Холлоуэй

Ответы на частые вопросы

Во сколько начало боя Макгрегор — Холлоуэй по Москве?

Главное событие вечера (main event) начнется ориентировочно в 06:00 по московскому времени 12 июля 2026 года. Предварительный кард (prelims) стартует в 00:00 мск. Точное время выхода бойцов в октагон зависит от продолжительности предыдущих поединков.

Кто фаворит боя Макгрегор — Холлоуэй?

По данным букмекеров, фаворитом считается Макс Холлоуэй с коэффициентом около 1.75 против 2.1 у Конора Макгрегора. Аналитики отмечают лучшую текущую форму и более активный график Холлоуэя.

В какой весовой категории пройдёт бой?

Поединок запланирован в полусреднем весе с лимитом до 77 кг. Для Холлоуэя, бывшего обладателя пояса в полулегком дивизионе, поединок будет дебютным в этой категории.

Где смотреть бой Макгрегор — Холлоуэй онлайн бесплатно?

Официальная трансляция будет на общедоступном ТВ, Кинопоиске и платформе UFC Fight Pass по подписке. В России необходимо проверить наличие партнерских соглашений с легальными стриминговыми сервисами. Бесплатные нелегальные стримы нарушают авторские права.

Какой прогноз на бой Макгрегор — Холлоуэй?