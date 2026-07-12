Макгрегор против Холлоуэя: анонс боя 12 июля, где смотреть и во сколько

РИА Новости Спорт анонсирует грандиозный турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в главном событии которого против бывшего обладателя пояса из США Макса Холлоуэя выступит экс-чемпион лиги в двух весовых категориях, ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор, не выходивший в октагон на протяжении пяти лет.
Турнир
UFC 329: McGregor vs. Holloway 2
Статус боя
Главное событие вечера
Дата и время (МСК)
12 июля 2026
Место проведения
арена T-Mobile, Лас-Вегас, США
Весовая категория
полусредняя (до 77 кг)
Раунды
5 × 5 минут
ТВ-трансляция РФ
UFC Fight Pass / Кинопоиск
Текстовая онлайн-трансляция
РИА Новости Спорт
Где смотреть бой Макгрегор — Холлоуэй 12 июля 2026
Несмотря на то, что в выходные внимание будет приковано к другим городам Северной Америке, где проходит четвертьфинальная стадия чемпионата мира по футболу (на воскресную ночь выпадут матчи англичан против норвежцев и аргентинцев против швейцарцев), главные бои UFC 329 будут показаны на общедоступном ТВ. Включая реванш Макгрегора с Холлоуэем, чей поединок точно закончится к семи утра по Москве.
ТВ-трансляция боя в России
Смотреть бесплатно прямой эфир можно с 03:00 мск.
Онлайн-трансляция на легальных сервисах
На платформе UFC Fight Pass и Кинопоиске по подписке будет показана прямая трансляция всего шоу (кард турнира начнется в 00:00 мск).
Во сколько начнется бой Макгрегор — Холлоуэй
Часовой пояс
Начало prelims
Начало main card
Ориентировочное время главного боя
МСК (UTC+3)
00:00
04:00
06:00
Екатеринбург (UTC+5)
02:00
06:00
08:00
Новосибирск (UTC+7)
04:00
08:00
10:00
Владивосток (UTC+10)
07:00
11:00
13:00
Полный кард боев турнира UFC 12 июля 2026
Главное событие: Макгрегор против Холлоуэя
Конор Макгрегор — самый мощный проект в истории главного ММА-промоушена мира. Он ворвался в UFC в 2013-м и буквально за три года добрался до статуса самой узнаваемой персоны из мира смешанных единоборств. В первую очередь этому поспособствовали 13-секундный нокаут Жозе Алду и становление первым двойным чемпионом в истории UFC. Также заметим, что ирландец умело раскручивал свои бои благодаря изощренному, порой переходящему рамки трештоку. Это сделало его самым "продаваемым" бойцом в истории. Ну и не забудем, что босс UFC Дэйна Уайт и промоушен умело "вели" Макгрегора, уберегая от борцов и прочих стилистически неудобных оппонентов.
А потом Конор сходил в бокс, заработав баснословные деньги за поединок против Флойда Мэйуэзера-младшего, и разбогател. Мотивации стало меньше, так что мало кого удивило, что в октябре 2018 года в самом кассовом поединке в истории Печально Известный сдался россиянину Хабибу Нурмагомедову и снова пропал на два года.
После этого — продолжение падения. Победа над старым Дональдом "Ковбоем" Серроне и два досрочных поражения от Дастина Порье. Сначала американец отправил Макгрегора в нокаут, а затем поединок закончился из-за перелома лодыжки у суперзвезды ММА.
Нога треснула в июле 2021 года. И с того момента Конор не выходил в октагон. Но из повестки не выпадал: Макгрегор без конца попадал в скандалы с изнасилованиями и избиениями, баллотировался в президенты и ездил в Белый дом, становился многодетным отцом и боролся со всеми возможными зависимостями, без конца анонсировал возвращения/уходы из спорта и открывал для себя новые сферы бизнеса. Например, Печально Известный стал совладельцем кулачной лиги BKFC.
Мог ли кто-то поверить, что Конор вернется? С каждом годом надежды становилось все меньше. Но 38-летний Конор заскучал и надумал подраться в Белом доме. Не срослось — теперь его бой примет Лас-Вегас. И это будет грандиозный реванш против такой же затухающей звезды.
Но все же более активной. В отличие от Макгрегора, 34-летний Макс Холлоуэй не позволял себе больших простоев. И пускай он подходит к поединку против Конора с двумя разгромными поражениями в трех последних боях, он не заржавел и имеет куда лучшее "кардио", нежели Печально Известный. Неслучайно сторона Конора пыталась продавить UFC на то, чтобы провести в мэйн ивенте трехраундовый бой — на 25-минутной дистанции Макгрегор выдохнется, поэтому постарается вырубить Благословенного как можно раньше... В противном случае его ждет кошмарная ночь и забвение.
- Кто фаворит? Коэффициенты букмекеров таковы: 1.75 против 2.1 не в пользу Конора Макгрегора.
Помимо реванша Конора против Макса, здесь выделяются топовые бои в легком весе Бенуа Сен-Дени против Пэдди Пимблетта (соглавное событие вечера) и Кори Сэндхаген против Марио Баутисты в легчайшем дивизионе.
Боец 1
Рекорд (W-L-D)
Весовая категория
Боец 2
Рекорд (W-L-D)
Конор Макгрегор
22-6
полусредняя
Макс Холлоуэй
26-8
Бенуа Сен-Дени
17-3
легкая
Пэдди Пимблетт
23-4
Кори Сэндхаген
18-6
легчайшая
Марио Баутиста
17-3
Брэндон Ройвал
17-9
наилегчайшая
Лонир Кавана
10-1
Бобби Грин
35-17-1
легкая
Терренс Маккинни
18-8
Здесь фанатов заинтересует бой россиянина Никиты Крылова против бывшего чемпиона UFC Роберта Уиттакера, дебют в лиге топового борца Гейбла Стивесона и поединок опального экс-чемпиона промоушена Коди Гарбрандта.
Боец 1
Рекорд (W-L-D)
Весовая категория
Боец 2
Рекорд (W-L-D)
Роберт Уиттакер
26-9
полутяжелая
Никита Крылов
31-11
Гейбл Стивесон
3-0
тяжелая
Элиша Эллисон
5-2
Люк Райли
13-0
полулегкая
Кай Камака
18-7
Дамиан Пинас
9-1
средняя
Сезар Алмейда
7-2
Коди Гарбрандт
15-7
легчайшая
Адриан Янез
17-6-1
Трейси Кортес
12-3
наилегчайшая
Ван Цун
9-1
Коди Дёрден
18-10-1
наилегчайшая
Алессандро Коста
16-5
Райан Гандра
9-1
средняя
Закари Риз
10-3
Фарид Башарат
15-0
легчайшая
Джон Гарза
6-1
Форма бойцов перед реваншем
Последние бои Конора Макгрегора
Дата
Соперник
Результат
Способ
Раунд
июл 2021
Дастин Порье
Поражение
KO
1
янв 2021
Дастин Порье
Поражение
ТKO
2
янв 2020
Дональд Серроне
Победа
KO
1
Последние бои Макса Холлоуэя
Дата
Соперник
Результат
Способ
Раунд
мар 2026
Чарльз Оливейра
Поражение
DEC
5
июл 2025
Дастин Порье
Победа
DEC
5
окт 2024
Илия Топурия
Поражение
KO
3
Всего боёв
1
Победы Макгрегора
1
Победы Холлоуэя
0
Способ
Единогласное решение
Бойцы уже делили октагон 13 лет назад: их история противостояний началась на турнире UFC Fight Night 26 в Бостоне, где Макгрегор уверенно победил единогласным решением судей по итогам трех раундов (30-27 на двух карточках и разгромные 30-26 на третьей). Тогда соперники бились в полулегком весе, и совсем "зеленый" Макс выглядел в клетке не только зажатым, но и значительно меньше ирландца. Впрочем, не улетел в нокаут, не проиграл досрочно новому флагману UFC, что для Холлоуэя образца 2013 года было неплохим достижением.
В этом году задача продержаться всю дистанцию стоит уже перед Конором, чей простой насчитывает пять лет.
Ключевая статистика бойцов
Сравнение ударной техники
Нас ждет встреча двух шикарных нокаутеров. У Макгрегора 19 побед КО/ТКО из 22 викторий; у Холлоуэя показатель похуже, но все равно достойный — 12 из 27.
Критерий
Конор Макгрегор
Макс Хэллоуэй
Точность ударов
50%
48%
Выброшено акцентированных ударов
1204
7647
Успешных акцентированных ударов
599
3681
Наносит акц. ударов за минуту
5.32
6.91
Пропускает акц. ударов за минуту
4.66
4.61
Защита от акц. ударов
54%
59%
Борьба и защита от тейкдаунов
Тут статистика лишь подтверждает, что работа в партере тяжело дается участникам главного события вечера.
Критерий
Конор Макгрегор
Макс Хэллоуэй
Успешность тейкдаунов
0%
27%
Попыток тейкдаунов
9
15 (4 успешные)
Защита от тейкдаунов
67%
81%
Что говорят Макгрегор и Холлоуэй перед боем
- Конор Макгрегор в разговоре с пресс-службой UFC:
«
"Холлоуэй — восхитительный боец, но он не на моем уровне. Я на уровень выше — по навыкам, психологически, физически. Я скоростнее, мощнее, умнее, подтянутее, свежее. Я отправил Макса спать в прошлом бою и планирую сделать это снова".
- Макс Холлоуэй в интервью Full Send MMA:
«
"Все говорят: "Если Конор победит, он должен получить бой против Джастина Гэтжи или Ислама Махачева". Но послушайте, для танго нужны двое. А я как раз нахожусь на другой стороне. Так что я пробью себе дорогу к титулу, побив Макгрегора".
Во сколько начало боя Макгрегор — Холлоуэй по Москве?
Главное событие вечера (main event) начнется ориентировочно в 06:00 по московскому времени 12 июля 2026 года. Предварительный кард (prelims) стартует в 00:00 мск. Точное время выхода бойцов в октагон зависит от продолжительности предыдущих поединков.
Кто фаворит боя Макгрегор — Холлоуэй?
По данным букмекеров, фаворитом считается Макс Холлоуэй с коэффициентом около 1.75 против 2.1 у Конора Макгрегора. Аналитики отмечают лучшую текущую форму и более активный график Холлоуэя.
В какой весовой категории пройдёт бой?
Поединок запланирован в полусреднем весе с лимитом до 77 кг. Для Холлоуэя, бывшего обладателя пояса в полулегком дивизионе, поединок будет дебютным в этой категории.
Где смотреть бой Макгрегор — Холлоуэй онлайн бесплатно?
Официальная трансляция будет на общедоступном ТВ, Кинопоиске и платформе UFC Fight Pass по подписке. В России необходимо проверить наличие партнерских соглашений с легальными стриминговыми сервисами. Бесплатные нелегальные стримы нарушают авторские права.
Какой прогноз на бой Макгрегор — Холлоуэй?
Эксперты ожидают конкурентный бой в стойке. Холлоуэй превосходит в объёме ударов и выносливости, Макгрегор опасен в первых раундах нокаутирующими ударами. Вероятен исход решением судей или поздним финишем.