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Макгрегор — Холлоуэй: где смотреть трансляцию онлайн, дата реванша 12 июля 2026, во сколько начало, кард боев
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Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
00:16 12.07.2026
Макгрегор против Холлоуэя: анонс боя 12 июля, где смотреть и во сколько

Реванш Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя начнется ближе к 6:00 мск

© UFC Конор Макгрегор
Конор Макгрегор - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© UFC
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МАКСДзен
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
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РИА Новости Спорт анонсирует грандиозный турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в главном событии которого против бывшего обладателя пояса из США Макса Холлоуэя выступит экс-чемпион лиги в двух весовых категориях, ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор, не выходивший в октагон на протяжении пяти лет.

Турнир

UFC 329: McGregor vs. Holloway 2

Статус боя

Главное событие вечера

Дата и время (МСК)

12 июля 2026

Место проведения

арена T-Mobile, Лас-Вегас, США

Весовая категория

полусредняя (до 77 кг)

Раунды

5 × 5 минут

ТВ-трансляция РФ

UFC Fight Pass / Кинопоиск

Текстовая онлайн-трансляция

РИА Новости Спорт

Где смотреть бой Макгрегор — Холлоуэй 12 июля 2026

Несмотря на то, что в выходные внимание будет приковано к другим городам Северной Америке, где проходит четвертьфинальная стадия чемпионата мира по футболу (на воскресную ночь выпадут матчи англичан против норвежцев и аргентинцев против швейцарцев), главные бои UFC 329 будут показаны на общедоступном ТВ. Включая реванш Макгрегора с Холлоуэем, чей поединок точно закончится к семи утра по Москве.

ТВ-трансляция боя в России

Смотреть бесплатно прямой эфир можно с 03:00 мск.

Онлайн-трансляция на легальных сервисах

На платформе UFC Fight Pass и Кинопоиске по подписке будет показана прямая трансляция всего шоу (кард турнира начнется в 00:00 мск).

Во сколько начнется бой Макгрегор — Холлоуэй

Часовой пояс

Начало prelims

Начало main card

Ориентировочное время главного боя

МСК (UTC+3)

00:00

04:00

06:00

Екатеринбург (UTC+5)

02:00

06:00

08:00

Новосибирск (UTC+7)

04:00

08:00

10:00

Владивосток (UTC+10)

07:00

11:00

13:00

© Соцсети бойца ММАКонор Макгрегор
Конор Макгрегор - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Соцсети бойца ММА
Конор Макгрегор

Полный кард боев турнира UFC 12 июля 2026

Главное событие: Макгрегор против Холлоуэя

Конор Макгрегор — самый мощный проект в истории главного ММА-промоушена мира. Он ворвался в UFC в 2013-м и буквально за три года добрался до статуса самой узнаваемой персоны из мира смешанных единоборств. В первую очередь этому поспособствовали 13-секундный нокаут Жозе Алду и становление первым двойным чемпионом в истории UFC. Также заметим, что ирландец умело раскручивал свои бои благодаря изощренному, порой переходящему рамки трештоку. Это сделало его самым "продаваемым" бойцом в истории. Ну и не забудем, что босс UFC Дэйна Уайт и промоушен умело "вели" Макгрегора, уберегая от борцов и прочих стилистически неудобных оппонентов.
А потом Конор сходил в бокс, заработав баснословные деньги за поединок против Флойда Мэйуэзера-младшего, и разбогател. Мотивации стало меньше, так что мало кого удивило, что в октябре 2018 года в самом кассовом поединке в истории Печально Известный сдался россиянину Хабибу Нурмагомедову и снова пропал на два года.
© AP Photo / John LocherХабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор во время боя в Лас-Вегасе
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор во время боя в Лас-Вегасе - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / John Locher
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор во время боя в Лас-Вегасе
После этого — продолжение падения. Победа над старым Дональдом "Ковбоем" Серроне и два досрочных поражения от Дастина Порье. Сначала американец отправил Макгрегора в нокаут, а затем поединок закончился из-за перелома лодыжки у суперзвезды ММА.
Нога треснула в июле 2021 года. И с того момента Конор не выходил в октагон. Но из повестки не выпадал: Макгрегор без конца попадал в скандалы с изнасилованиями и избиениями, баллотировался в президенты и ездил в Белый дом, становился многодетным отцом и боролся со всеми возможными зависимостями, без конца анонсировал возвращения/уходы из спорта и открывал для себя новые сферы бизнеса. Например, Печально Известный стал совладельцем кулачной лиги BKFC.
© Соцсети бойца ММАДональд Трамп и Конор Макгрегор
Дональд Трамп и Конор Макгрегор - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Соцсети бойца ММА
Дональд Трамп и Конор Макгрегор
Мог ли кто-то поверить, что Конор вернется? С каждом годом надежды становилось все меньше. Но 38-летний Конор заскучал и надумал подраться в Белом доме. Не срослось — теперь его бой примет Лас-Вегас. И это будет грандиозный реванш против такой же затухающей звезды.
Но все же более активной. В отличие от Макгрегора, 34-летний Макс Холлоуэй не позволял себе больших простоев. И пускай он подходит к поединку против Конора с двумя разгромными поражениями в трех последних боях, он не заржавел и имеет куда лучшее "кардио", нежели Печально Известный. Неслучайно сторона Конора пыталась продавить UFC на то, чтобы провести в мэйн ивенте трехраундовый бой — на 25-минутной дистанции Макгрегор выдохнется, поэтому постарается вырубить Благословенного как можно раньше... В противном случае его ждет кошмарная ночь и забвение.
  • Кто фаворит? Коэффициенты букмекеров таковы: 1.75 против 2.1 не в пользу Конора Макгрегора.
© UFC Расклады перед главным боем UFC 329
Расклады перед главным боем UFC 329 - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© UFC
Расклады перед главным боем UFC 329

Главный кард

Помимо реванша Конора против Макса, здесь выделяются топовые бои в легком весе Бенуа Сен-Дени против Пэдди Пимблетта (соглавное событие вечера) и Кори Сэндхаген против Марио Баутисты в легчайшем дивизионе.

Боец 1

Рекорд (W-L-D)

Весовая категория

Боец 2

Рекорд (W-L-D)

Конор Макгрегор

22-6

полусредняя

Макс Холлоуэй

26-8

Бенуа Сен-Дени

17-3

легкая

Пэдди Пимблетт

23-4

Кори Сэндхаген

18-6

легчайшая

Марио Баутиста

17-3

Брэндон Ройвал

17-9

наилегчайшая

Лонир Кавана

10-1

Бобби Грин

35-17-1

легкая

Терренс Маккинни

18-8

Предварительный кард

Здесь фанатов заинтересует бой россиянина Никиты Крылова против бывшего чемпиона UFC Роберта Уиттакера, дебют в лиге топового борца Гейбла Стивесона и поединок опального экс-чемпиона промоушена Коди Гарбрандта.

Боец 1

Рекорд (W-L-D)

Весовая категория

Боец 2

Рекорд (W-L-D)

Роберт Уиттакер

26-9

полутяжелая

Никита Крылов

31-11

Гейбл Стивесон

3-0

тяжелая

Элиша Эллисон

5-2

Люк Райли

13-0

полулегкая

Кай Камака

18-7

Дамиан Пинас

9-1

средняя

Сезар Алмейда

7-2

Коди Гарбрандт

15-7

легчайшая

Адриан Янез

17-6-1

Трейси Кортес

12-3

наилегчайшая

Ван Цун

9-1

Коди Дёрден

18-10-1

наилегчайшая

Алессандро Коста

16-5

Райан Гандра

9-1

средняя

Закари Риз

10-3

Фарид Башарат

15-0

легчайшая

Джон Гарза

6-1

© UFC Конор Макгрегор
Конор Макгрегор - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© UFC
Конор Макгрегор

Форма бойцов перед реваншем

Последние бои Конора Макгрегора

Дата

Соперник

Результат

Способ

Раунд

июл 2021

Дастин Порье

Поражение

KO

1

янв 2021

Дастин Порье

Поражение

ТKO

2

янв 2020

Дональд Серроне

Победа

KO

1

Последние бои Макса Холлоуэя

Дата

Соперник

Результат

Способ

Раунд

мар 2026

Чарльз Оливейра

Поражение

DEC

5

июл 2025

Дастин Порье

Победа

DEC

5

окт 2024

Илия Топурия

Поражение

KO

3

© UFCМакс Холлоуэй
Макс Холлоуэй - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© UFC
Макс Холлоуэй

История личных встреч

Всего боёв

1

Победы Макгрегора

1

Победы Холлоуэя

0

Способ

Единогласное решение

Первый бой 2013 года

Бойцы уже делили октагон 13 лет назад: их история противостояний началась на турнире UFC Fight Night 26 в Бостоне, где Макгрегор уверенно победил единогласным решением судей по итогам трех раундов (30-27 на двух карточках и разгромные 30-26 на третьей). Тогда соперники бились в полулегком весе, и совсем "зеленый" Макс выглядел в клетке не только зажатым, но и значительно меньше ирландца. Впрочем, не улетел в нокаут, не проиграл досрочно новому флагману UFC, что для Холлоуэя образца 2013 года было неплохим достижением.
В этом году задача продержаться всю дистанцию стоит уже перед Конором, чей простой насчитывает пять лет.

Ключевая статистика бойцов

Сравнение ударной техники

Нас ждет встреча двух шикарных нокаутеров. У Макгрегора 19 побед КО/ТКО из 22 викторий; у Холлоуэя показатель похуже, но все равно достойный — 12 из 27.

Критерий

Конор Макгрегор

Макс Хэллоуэй

Точность ударов

50%

48%

Выброшено акцентированных ударов

1204

7647

Успешных акцентированных ударов

599

3681

Наносит акц. ударов за минуту

5.32

6.91

Пропускает акц. ударов за минуту

4.66

4.61

Защита от акц. ударов

54%

59%

© Фото : UFC RussiaКонор Макгрегор против Дастина Порье
Конор Макгрегор против Дастина Порье - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : UFC Russia
Конор Макгрегор против Дастина Порье

Борьба и защита от тейкдаунов

Тут статистика лишь подтверждает, что работа в партере тяжело дается участникам главного события вечера.

Критерий

Конор Макгрегор

Макс Хэллоуэй

Успешность тейкдаунов

0%

27%

Попыток тейкдаунов

9

15 (4 успешные)

Защита от тейкдаунов

67%

81%

Что говорят Макгрегор и Холлоуэй перед боем

  • Конор Макгрегор в разговоре с пресс-службой UFC:
«

"Холлоуэй — восхитительный боец, но он не на моем уровне. Я на уровень выше — по навыкам, психологически, физически. Я скоростнее, мощнее, умнее, подтянутее, свежее. Я отправил Макса спать в прошлом бою и планирую сделать это снова".

  • Макс Холлоуэй в интервью Full Send MMA:
«
"Все говорят: "Если Конор победит, он должен получить бой против Джастина Гэтжи или Ислама Махачева". Но послушайте, для танго нужны двое. А я как раз нахожусь на другой стороне. Так что я пробью себе дорогу к титулу, побив Макгрегора".
© Фотография из соцсетейМакс Холлоуэй
Макс Холлоуэй - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фотография из соцсетей
Макс Холлоуэй

Ответы на частые вопросы

Во сколько начало боя Макгрегор — Холлоуэй по Москве?

Главное событие вечера (main event) начнется ориентировочно в 06:00 по московскому времени 12 июля 2026 года. Предварительный кард (prelims) стартует в 00:00 мск. Точное время выхода бойцов в октагон зависит от продолжительности предыдущих поединков.

Кто фаворит боя Макгрегор — Холлоуэй?

По данным букмекеров, фаворитом считается Макс Холлоуэй с коэффициентом около 1.75 против 2.1 у Конора Макгрегора. Аналитики отмечают лучшую текущую форму и более активный график Холлоуэя.

В какой весовой категории пройдёт бой?

Поединок запланирован в полусреднем весе с лимитом до 77 кг. Для Холлоуэя, бывшего обладателя пояса в полулегком дивизионе, поединок будет дебютным в этой категории.

Где смотреть бой Макгрегор — Холлоуэй онлайн бесплатно?

Официальная трансляция будет на общедоступном ТВ, Кинопоиске и платформе UFC Fight Pass по подписке. В России необходимо проверить наличие партнерских соглашений с легальными стриминговыми сервисами. Бесплатные нелегальные стримы нарушают авторские права.

Какой прогноз на бой Макгрегор — Холлоуэй?

Эксперты ожидают конкурентный бой в стойке. Холлоуэй превосходит в объёме ударов и выносливости, Макгрегор опасен в первых раундах нокаутирующими ударами. Вероятен исход решением судей или поздним финишем.
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