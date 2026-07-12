Патриарх Кирилл объяснил, почему советская власть не искоренила веру в Бога

Краткий пересказ от РИА ИИ Патриарх Кирилл заявил, что сила Божия сильнее всякой человеческой силы, и это помогло сохранить веру в Бога в народе несмотря на действия советской власти.

Патриарх отметил, что возрождение православия в России можно назвать чудом.

Патриарх призвал жить по заповедям Божиим и подчеркнул, что в России христианская, православная вера укрепляется и становится силой, влияющей на жизнь общества и государства.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Советская власть не смогла искоренить в народе веру в Бога, потому что сила Божия сильнее всякой человеческой силы, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.

Русской православной церкви 12 июля встречают день святых апостолов Петра и Павла, которые также являются небесными покровителями Санкт-Петербурга . Как передает корреспондент РИА Новости, патриарх Кирилл в воскресенье возглавил богослужение в Петропавловском соборе Петербурга.

"Вопрос, особенно к неверующим: почему не получилось (у советской власти уничтожить в народе веру в Бога - ред.)? Такая сила была сконцентрирована у этой власти..., и она поставила задачу уничтожить веру - и не смогла", - сказал патриарх Кирилл.

Он отметил, что этот исторический факт должен укреплять людей в православной вере, "потому что только чудом можно назвать возрождение православия в России, в тогдашнем Советском Союзе".

"Сила Божия сильнее всякой человеческой силы. Ну а покуда так, каждый должен на себе примерить этот опыт исторический. Если действительно нет никакой силы, сильнее силы Божьей, значит мы, верующие люди, полностью должны себя отдавать этой божественной силе, подчиняться этой силе. Тем более, что требования очень небольшие - все их знают, все они в заповедях дарованы", - заметил патриарх Кирилл.

Он призвал жить по заповедям Божиим, "не забывать о них, об этом нравственном, духовном коде, следуя которому человек только и может духовно, и даже материально, и интеллектуально по - настоящему развиваться".