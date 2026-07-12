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Патриарх Кирилл объяснил, почему советская власть не искоренила веру в Бога - РИА Новости, 12.07.2026
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Религия
 
14:52 12.07.2026
Патриарх Кирилл объяснил, почему советская власть не искоренила веру в Бога

Патриарх Кирилл: советская власть не смогла искоренить веру из-за силы Божией

© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанк Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит службу
 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит службу - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Михаил Киреев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит службу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Патриарх Кирилл заявил, что сила Божия сильнее всякой человеческой силы, и это помогло сохранить веру в Бога в народе несмотря на действия советской власти.
  • Патриарх отметил, что возрождение православия в России можно назвать чудом.
  • Патриарх призвал жить по заповедям Божиим и подчеркнул, что в России христианская, православная вера укрепляется и становится силой, влияющей на жизнь общества и государства.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Советская власть не смогла искоренить в народе веру в Бога, потому что сила Божия сильнее всякой человеческой силы, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.
В Русской православной церкви 12 июля встречают день святых апостолов Петра и Павла, которые также являются небесными покровителями Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент РИА Новости, патриарх Кирилл в воскресенье возглавил богослужение в Петропавловском соборе Петербурга.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Патриарх Кирилл назвал одну из причин гонений советской власти на Церковь
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"Вопрос, особенно к неверующим: почему не получилось (у советской власти уничтожить в народе веру в Бога - ред.)? Такая сила была сконцентрирована у этой власти..., и она поставила задачу уничтожить веру - и не смогла", - сказал патриарх Кирилл.
Он отметил, что этот исторический факт должен укреплять людей в православной вере, "потому что только чудом можно назвать возрождение православия в России, в тогдашнем Советском Союзе".
"Сила Божия сильнее всякой человеческой силы. Ну а покуда так, каждый должен на себе примерить этот опыт исторический. Если действительно нет никакой силы, сильнее силы Божьей, значит мы, верующие люди, полностью должны себя отдавать этой божественной силе, подчиняться этой силе. Тем более, что требования очень небольшие - все их знают, все они в заповедях дарованы", - заметил патриарх Кирилл.
Он призвал жить по заповедям Божиим, "не забывать о них, об этом нравственном, духовном коде, следуя которому человек только и может духовно, и даже материально, и интеллектуально по - настоящему развиваться".
"Это так важно, особенно в наше время, когда безбожие охватило так называемый цивилизованный мир... Россия должна нести великую миссию свидетельства о Христе. Мы не делаем заявок на мессианское служение, не говорим, что мы самые умные или еще что-то. Но так история проявляет себя, что именно сегодня в нашей стране вера христианская, православная укрепляется и становятся силой, влияющей на жизнь общества и государства", - заключил патриарх Кирилл.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
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