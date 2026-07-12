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Народ почитает власть, когда она соблюдает заповеди, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 12.07.2026
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Религия
 
14:47 12.07.2026
Народ почитает власть, когда она соблюдает заповеди, заявил патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл: народ почитает власть, когда та соблюдает заповеди, не крадет

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и Всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Патриарх Кирилл сказал, что народ почитает власть, когда та соблюдает заповеди, в том числе не крадет.
  • В Русской православной церкви встречают день святых апостолов Петра и Павла, а патриарх Кирилл возглавил богослужение в Петропавловском соборе Петербурга.
  • Патриарх Кирилл вручил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову церковный орден Славы и чести II степени и подарил ему икону Спасителя.
С-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Народ почитает власть, когда та соблюдает заповеди, в том числе не крадет, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.
В Русской православной церкви 12 июля встречают день святых апостолов Петра и Павла, которые также являются небесными покровителями Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент РИА Новости, патриарх Кирилл в воскресенье возглавил богослужение в Петропавловском соборе Петербурга. После литургии глава Русской церкви вручил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову церковный орден Славы и чести II степени, которым наградил его в мае "в связи с 70-летием со дня рождения и во внимание к помощи Санкт-Петербургской митрополии".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального монастыря. 10 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Патриарх Кирилл призвал молиться за президента, чтобы сохранить Россию
10 июля, 16:29
"Хотел бы поблагодарить Александра Дмитриевича (Беглова - ред.) - губернатора, православного человека, который занимает высокий правительственный и властный пост здесь, в северной столице, в том числе многое делает для укрепления православия", - сказал патриарх Кирилл.
Он также подарил Беглову икону Спасителя как "благословение на дальнейшие губернаторские труды".
"Господь - Вседержитель: в деснице держит весь мир, вселенную. И когда иногда светские власти - не обязательно только в нашей стране, вообще уж такая психология власти - считают, что у них власть, они правят, взирая на Спасителя, нужно всегда помнить: правит всем Господь. А власти становятся успешными, почитаемыми народом, тогда, когда их властные полномочия и осуществление этой власти находятся в русле божественных заповедей. А там все написано: "не укради" и так далее" - заключил патриарх Кирилл.
По данным на сайте РПЦ, орденом Славы и чести награждаются главы государств и правительств, руководители международных и межправительственных организаций, главы Церквей и конфессий, выдающиеся государственные и общественные деятели за значительный вклад в межцерковное и межрелигиозное сотрудничество, в дело укрепления мира и дружбы между народами. Девизом ордена являются слова апостола Павла: "Слава и честь... всякому, делающему доброе".
Петропавловский собор - один из символов Петербурга, был возведен в 1712-1733 годах по указу царя Петра I. Собор является усыпальницей императорского Дома Романовых. Петропавловский собор был кафедральным - главным храмом империи - с 1742 года и до освящения Исаакиевского собора в 1858 году.
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Патриарх Кирилл назвал силу духа и крепкую веру залогом благополучия России
12 июня, 10:09
 
РелигияСанкт-ПетербургАлександр БегловПетр IРусская православная церковьСанкт-Петербургская митрополияДом Романовых
 
 
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