Народ почитает власть, когда она соблюдает заповеди, заявил патриарх Кирилл

Краткий пересказ от РИА ИИ Патриарх Кирилл сказал, что народ почитает власть, когда та соблюдает заповеди, в том числе не крадет.

В Русской православной церкви встречают день святых апостолов Петра и Павла, а патриарх Кирилл возглавил богослужение в Петропавловском соборе Петербурга.

Патриарх Кирилл вручил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову церковный орден Славы и чести II степени и подарил ему икону Спасителя.

С-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Народ почитает власть, когда та соблюдает заповеди, в том числе не крадет, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.

Русской православной церкви 12 июля встречают день святых апостолов Петра и Павла, которые также являются небесными покровителями Санкт-Петербурга . Как передает корреспондент РИА Новости, патриарх Кирилл в воскресенье возглавил богослужение в Петропавловском соборе Петербурга. После литургии глава Русской церкви вручил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову церковный орден Славы и чести II степени, которым наградил его в мае "в связи с 70-летием со дня рождения и во внимание к помощи Санкт-Петербургской митрополии".

"Хотел бы поблагодарить Александра Дмитриевича (Беглова - ред.) - губернатора, православного человека, который занимает высокий правительственный и властный пост здесь, в северной столице, в том числе многое делает для укрепления православия", - сказал патриарх Кирилл.

Он также подарил Беглову икону Спасителя как "благословение на дальнейшие губернаторские труды".

"Господь - Вседержитель: в деснице держит весь мир, вселенную. И когда иногда светские власти - не обязательно только в нашей стране, вообще уж такая психология власти - считают, что у них власть, они правят, взирая на Спасителя, нужно всегда помнить: правит всем Господь. А власти становятся успешными, почитаемыми народом, тогда, когда их властные полномочия и осуществление этой власти находятся в русле божественных заповедей. А там все написано: "не укради" и так далее" - заключил патриарх Кирилл.

По данным на сайте РПЦ, орденом Славы и чести награждаются главы государств и правительств, руководители международных и межправительственных организаций, главы Церквей и конфессий, выдающиеся государственные и общественные деятели за значительный вклад в межцерковное и межрелигиозное сотрудничество, в дело укрепления мира и дружбы между народами. Девизом ордена являются слова апостола Павла: "Слава и честь... всякому, делающему доброе".