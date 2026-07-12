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В реке Алдан нашли тело третьего мужчины, выпавшего из лодки в Якутии - РИА Новости, 12.07.2026
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17:21 12.07.2026
В реке Алдан нашли тело третьего мужчины, выпавшего из лодки в Якутии

В реке Алдан нашли тело третьего выпавшего из лодки в Якутии мужчины

© Фото : ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия)Сотрудники МЧС Якутии
Сотрудники МЧС Якутии - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото : ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия)
Сотрудники МЧС Якутии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лодка «Обь», в которой находилось пять человек, перевернулась на реке Алдан, четверо пропали без вести, один сумел выбраться на берег.
  • Тело третьего из четырех выпавших из лодки мужчин было найдено в 20 километрах ниже по течению от места опрокидывания лодки.
УЛАН-УДЭ, 12 июл - РИА Новости. Тело третьего из четырех выпавших из лодки в Якутии мужчин найдено в реке Алдан, сообщает служба спасения региона.
В четверг спасатели сообщали, что лодка "Обь", в которой находилось пять человек, перевернулась на реке Алдан, четверо пропали без вести, один сумел выбраться на берег. Следователи возбудили уголовное дело, в пятницу родственники нашли тела двух мужчин.
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"Водолазы службы спасения Якутии обнаружили тело мужчины на реке Алдан. Тело было найдено в 20 километрах ниже по течению от места опрокидывания лодки… Погибшим оказался один из четырех мужчин, чья лодка перевернулась 9 июля", - говорится в сообщении.
Уточняется, что тело нашли в воскресенье в 16.25 по местному времени (10.25 мск), работу вели с помощью гидролокатора. Поиски четвертого без вести пропавшего мужчины продолжают четверо водолазов службы спасения Якутии.
В пятницу в службе спасения проинформировали, что в пути у лодки заглох двигатель и она начала заполняться водой и тонуть. Когда вода в лодке достигла критического уровня, все, кто в ней находился, решили вплавь добраться до берега, получилось только у одного. В учреждении также отмечали, что мужчины возвращались из села Хатыстыр после употребления алкоголя.
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