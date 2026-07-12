В реке Алдан нашли тело третьего мужчины, выпавшего из лодки в Якутии

В пятницу в службе спасения проинформировали, что в пути у лодки заглох двигатель и она начала заполняться водой и тонуть. Когда вода в лодке достигла критического уровня, все, кто в ней находился, решили вплавь добраться до берега, получилось только у одного. В учреждении также отмечали, что мужчины возвращались из села Хатыстыр после употребления алкоголя.